¿Leña o carbón?: qué es mejor para calefaccionar hogares y hacer asados

Desde una tradicional leñería de la ciudad de Paraná, indicaron aque en relación a años anteriores, "se está ocupando muy poco" la leña para calefaccionar las viviendas. ", no obstante, todavía hay alguna salamandra y hogares", dijo Ricardo Blanco, propietario del comercio ubicado en calles Provincias Unidas y División de los Andes.Tras ello, afirma que "el que busca leña es más para hacer un asado que para calefaccionarse".Este domingo, un joven de 24 años falleció en Córdoba producto de haber inhalado monóxido de carbono de un brasero encendido.Consultado sobre qué es mejor para dar calor en las viviendas, Blanco explicó que. Incluso también aconseja su uso a la hora de hacer algo en la parrilla. "Cuando la gente hace asado con carbón, la carne absorbe el monóxido de carbono y después, con el transcurrir de los días, van a tener una serie de complicaciones (a nivel salud), como ser dolor en las articulaciones, dolor de cabeza que eso lo produce el monóxido de carbono y muchas veces la gente no lo sabe. Si bien es más rápido para hacer cualquier cocción tiene su contra".En tal sentido, indicó quese hace con leña verde, no con leña seca". Y aconsejó a quienes utilicen carbón "echarle un puñado de sal gruesa cuando está al rojo vivo para que despida ese monóxido de carbono. Además con la leña el asado sale más sabroso".Para calefaccionarse también es mejor la leña, "una buena, como el ñandubay campana, siempre que sea dura".Finalmente, señaló que están trayendo leña del norte de Entre Ríos y Corrientes, aunque en los últimos días, están teniendo algunas complicaciones por las lluvias ya que los dueños de los campos donde extraen los troncos no les permiten el ingreso para evitar que se les arruinen los caminos.