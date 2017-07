Confirmaron que "están todos juntos" los hijos de Susana Villarruel

Policiales Un nuevo detalle compromete al exmarido de Susana Villarruel en el crimen

, tres de su primer matrimonio y una niña de su último marido, Ramón De la Cruz Ortiz, único sospechoso del crimen y que permanece detenido, "están todos juntos", así lo confirmó a, Mariana Broggi, coordinadora del Consejo de Prevención de la Violencia (Coprev).Es que el padre de los tres mayores viajó desde Buenos Aires a Gualeguaychú para estar junto a sus hijos., indicó Broggi."Este es un caso donde hay un papá presente con una familia que está unida, además del dolor y el duelo por el que están atravesando, pueden estar haciéndose cargo", argumentó la coordinadora del Coprev."Cuando llegamos a la casa, el papá nos invitó a entrar, hicimos un recorrido, entablamos un diálogo por más de dos horas, mate de por medio, y con la policía y Desarrollo Humano del municipio hicimos un relevamiento del tipo de necesidades que tengan en relación a camas y colchones, pero no era tan notoria la falta de cosas porque", explicó.Es que desde el organismo, ni bien enterados de la trágica noticia por la muerte de la mujer, tomaron intervención en el caso y trabajaron de forma articulada con la sede del Copnaf en Gualeguaychú para acompañar a la familia."Los chicos, desde el primer momento estuvieron muy contenidos por la familia, por trabajadores de Copnaf Gualeguaychú, porque Susana era una referente del barrio, era conocida", recalcó la coordinadora.Finalmente, Broggi remarcó que desde Fiscalía confirmaron que no había denuncias previas por violencia, "lo que no significa que no haya existido", acotó al respecto."Susana se despidió de sus hijos, por lo que comentan los chicos, diciendo que volvía al mediodía, dijo que iba a hacer unos tramites al centro", indicó.