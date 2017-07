Desmienten que falten medicamentos en el hospital San Antonio

El Director del hospital de Gualeguay, Dr. Rodolfo Romero, expresó su malestar por los dichos del Delegado de ATE, Federico Gallardo, donde denuncia la falta de medicamentos y la precariedad laboral de los empleados arancelados del hospital.



Se reunió con la ministra



"Debo decir que yo estuve el mismo día que el señor Gallardo se reunió con la Ministra de Salud, Mg. Sonia Velázquez. Hoy veo con mucha sorpresa que tiene un desconocimiento de lo que está pasando en el Hospital San Antonio, que está siendo el soporte de salud del Departamento Gualeguay en sí, de algunas zonas del Dpto. Gualeguaychú, como Cuchilla y Carbó. Me sorprende cuando habla de la falta de medicamentos, no faltan medicamentos en el hospital, salvo un caso puntual de alguna droga que un médico haya recetado. Tenemos un gasto de alrededor de un millón quinientos mil pesos en medicamentos, estamos siendo asistidos por el Ministerio", comentó a El Debate Pregón.



"Una vieja confusión"



Respecto a la cooperadora, señaló que "desmiento absolutamente, no paga ni un sueldo en el hospital, esa es una vieja confusión. Está brindando un inestimable apoyo con la infraestructura, ya que el hospital tiene 104 años, el edificio está viejo, yo agradezco el apoyo de la cooperadora que ayuda permanente. Hace unos días donó un medidor multiparamétrico, y hace 30 días otro junto con el Rotary Club; ese es el vínculo que tiene la cooperadora, que yo rescato".



"Me da vergüenza decir que ganan tan poco"



Y aclaró que "los empleados son pagados por la provincia, yo coincido con él (Gallardo), no pueden cobrar $4000, me da vergüenza decir que ganan tan poco. En esa reunión que tuve en Paraná, le pedí a la Ministra regularizar la situación de estas personas, a las que yo les pago a partir del arancelamiento de las obras sociales y eran 56, no 40, como dice Gallardo. Hoy quedan 20, que pronto serán incorporados a la planta. Es bueno aclarar estas cosas, es bueno que el señor tome conocimiento".



Abordaje territorial



Anunció que en breve recorrerán los barrios. "Creo que el sábado próximo vamos a hacer una salida a cada uno de los barrios, con una ambulancia, haremos atención primaria de la salud, vamos a ir a tomar la presión, detectar diabéticos e hipertensos", dijo Romero.



Visita de Sonia Velázquez



Comentó que la Ministra de Salud, se comprometió a venir a Gualeguay en el término de 15 o 20 días. "Mi interés es que el hospital este al más alto nivel y sea uno de los mejores de la provincia", agregó.



Su prioridad



"Tenemos un sistema de recupero que nace de admisión, lo hemos ordenado y cada día lo hacemos mejor. Estamos recuperando mucho dinero de las obras sociales, que funcionan con el aporte de sus afiliados, y la prioridad mía es que el hospital esté en el primer nivel para cubrir la demanda y atención de la gente que no tiene cobertura, que antes era del 36% y hoy estamos con una demanda del 50%, que crece pero que estamos pudiendo cumplir", explicó el director.



Asimismo, comentó que la filial de River Plate les donó un compresor para odontología, la Asociación de Enfermedades Respiratorias de la provincia los asistió con un espirómetro, y actualmente cuentan con una neumonóloga. Junto al senador Morchio están trabajando en conseguir un tomógrafo para la ciudad, porque el que tiene el hospital es obsoleto y no funciona. Y con el Dr. Osman pretenden aumentar la cantidad de camas en terapia, porque son siete y no alcanzan.



Sobre el arancelamiento



El director explicó los porcentajes que recaudan y son destinados a cada área: el 40% es para distribuir entre los empleados, el 20% es para los médicos y el 40% para el hospital. (El Debate Pregón)