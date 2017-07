Con 22 grados bajo cero, Bariloche tuvo la temperatura más baja de su historia

Sociedad Las mejores imágenes de un Bariloche cubierto de nieve

En un principio se pensaba que la peor nevada en los últimos 20 años sería suficiente para someter a. Sin embargo, el frío también jugó su parte: según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad rionegrina registró la temperatura más baja de su historia.Ocurrió poco después de las tres de la madrugada, cuando se alcanzó la temperatura de. El propio SMN indicó en su cuenta oficial de Twitter quegeneraron un auténtico caos en diversas ciudades del sur de la Argentina y dejaron prácticamente aislada a una zona que se preparaba con entusiasmo para recibir las vacaciones de invierno., mientras que la ruta 237 y el empalme con la Ruta Nacional Nº 40 quedaron interrumpidos durante gran parte de la jornada."Este temporal de nieve fue excepcional, similar al del año 1995. Hay gran cantidad de árboles caídos, que destruyeron los tendidos provocando la caída de los postes enteros", se informó desde la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB).Como si fuera poco, la región sufrió enormes inconvenientes precisamente en el inicio de las vacaciones de invierno, cuando las principales ciudades se preparaban para recibir a turistas de todas partes de la Argentina y del extranjero.Según informó el diario de Río Negro, durante todo el sábadoy otros tres a la ciudad de Chapelco."El tema del aeropuerto fue complejo. Prácticamente hubo 36 horas sin vuelos e hizo que varios turistas se pusieran nerviosos. sobre todo los que se quieren volver. En el aeropuerto vimos escenas de gente que quiere volver a sus casas y se ponía nerviosa", afirmó el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, al canalYa desde el viernes a la noche se habían registrado unosy no podían regresar a sus hogares. Para aquellos turistas extranjeros, muchos de los cuales disponían de combinaciones con vuelos en Ezeiza, se convirtió en un problema de mayor magnitud.Como si fuera poco, la mayoría de los hoteles de la ciudad, que tenían todas sus habitaciones reservadas para las próximas dos semanas, no permitieron a los huéspedes que quedaron varados regresar a los establecimientos para pasar la noche. Muchos debieron intentar dormir en el propio aeropuerto."La semana pasada se registró un nivel de ocupación del 75% y esta semana, como arrancan las vacaciones de invierno en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, se espera que esté todo lleno. Así y todo, estamos avisando a los hoteleros para que alojen a aquellos que ya se tenían que haber ido porque la realidad es que muchos de los que llegaban, no lo van a hacer", advirtió el secretario de Turismo de Bariloche, Marcos Barberis.Además, desde la gobernación de Bariloche se les solicitó a las autoridades hoteleras que puedan aplicar descuentos en el alojamiento de aquellos que quedaron varados.Además, muchos turistas que quedaron varados en el aeropuerto de Bariloche denunciaron quedel lugar, mientras afuera se establecía una temperatura mínima récord."Estamos evaluando la posibilidad de regresar en micro, pese al estado de la ruta. El lunes tengo que volver a trabajar, sí o sí", afirmó Matías, un turista entrerriano, a los medios locales.