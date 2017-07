Apostasía colectiva: "Un signo de este tiempo es la orfandad", dijo sacerdote

El Arzobispado de Paraná fue el epicentro este viernes de otra jornada de apostasía colectiva impulsada por distintas organizaciones. Unas 60 personas renunciaron a la Iglesia Católica "con el objetivo de restar legitimidad a la institución".Al ser consultado al respecto el sacerdote Luis Anaya definió. Además, significa el rechazo de las consecuencias de ese bautismo católico que, de chico, uno ha recibido".El Presbítero Luis Alfredo Anaya es doctor en Teología Moral, magister en Ética Biomédica, abogado, y capellán residente del hospital San Martín. Reconoció que la Iglesia ha visto plasmada "esta renuncia" desde hace algunos días, donde "grupos de personas, que se han dirigido a la Curia, manifestaron su deseo de que conste esto en su libro de bautismo. La Iglesia anota en los libros de bautismo esa decisión de apostatar, de manifestar su no pertenencia a la Iglesia católica"."Más que un tema de papeles, es un tema de vida, de decisiones personales, de ejercicio de la libertad. Uno no lo juzga, cada uno sabrá la decisión que toma", entendió el sacerdote.Al respecto Anaya afirmó que. Prefirió no juzgar este hecho, aunque opinó que este ha sido, en forma colectiva. Generalmente, si uno toma este tipo de decisiones, lo hace, lo decide, con mucha intimidad. No lo anda publicitando".Respecto de este "recurso" el sacerdote fundamentó:. Elonce.com.