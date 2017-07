Doce adolescentes desaparecen por semana en Argentina

El último trabajo estadístico publicado por la organización no

gubernamental Missing Children sostiene que en un año se

realizaron 1.038 denuncias por casos de niñas, niños y

adolescentes con paradero desconocido, de las cuales 556 fueron

chicas de entre 13 y 17 años, en el marco de un fenómeno que

requiere de abordajes efectivos, principalmente por el peligro que

representan las redes de trata para explotación sexual, que captan

víctimas dentro del país o en el exterior.



En el estudio, del que se hace eco el Diario Popular, se afirma

que el 65% de los casos de todas edades tiene a mujeres como

protagonistas de los hechos.



"El 73% de los episodios representa el segmento de 13 a 17

años", sostiene el informe de Missing Children, haciendo foco en

el segmento etario más problemático.



Asimismo, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 457

hechos, en la provincia de Buenos Aires 497, en el resto del país

150, y Otros 3 casos.



El caso de Constanza Gala Cancinos, una adolescente de 14 años

de quien nada se sabe desde el 16 de mayo cuando fue vista por

última vez en Salta, se suma a esta problemática que genera tanto

alarma como angustia.



Si bien se pueden considerar como elementos positivos que la

denuncia sobre la desaparición de Constanza se realizó de forma

inmediata, lamentablemente, juegan en contra de la resolución, el

paso del tiempo -se cumplen dos meses-.



También la demora en el análisis de la computadora y el

teléfono celular de la adolescente, cuestiones que contribuyen a

la carencia de avances en la investigación, al mismo tiempo que

crece la sospecha de una retención forzada, con el fantasma de las

víctimas de las redes de trata.



"La última vez que la vimos fue cuando salió hacia sus

actividades curriculares y extracurriculares de la escuela.

Tratamos de comunicarnos con ella y no se encontraba, supimos que

no fue a clase de Inglés y tampoco a Educación Física", cuenta

Javier Cancinos, padre de Gala.



Javier estuvo esta semana en la ciudad de Buenos Aires para

ponerse en contacto con funcionarios del Ministerio de Justicia de

la Nación, "en un viaje para pedir ayuda, ya que no sabemos a

quien más recurrir", señaló.



"Se fue sin celular, sin dinero, sin tarjeta, sin ningún objeto

significativo para ella", enfatizó.



Por su parte su madre, en distintas declaraciones, casi a modo

de ruego, manifestó: "Es muy importante que sepa que hay una

familia que la quiere y desde el primer día la busca y la sigue

buscando", abonando la teoría de la "travesura" de irse de casa,

aunque los días transcurridos van en sentido contrario.