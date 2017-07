La Patagonia en emergencia climática: vuelos cancelados y rutas cortadas

Las ciudades turísticas de Bariloche, San Martín de los Andes, Esquel, el Bolsón y Villa La Angostura son las más afectadas por las nevadas, que continuarán todo el fin de semana.



En Bariloche la situación es alarmante: el 46 por ciento de la ciudad se encuentra sin luz y se cancelaron todos los vuelos programados desde Aeroparque por el cierre del aeropuerto en la ciudad rionegrina. Además, hay rutas cortadas y pistas de esquí permanecen cerradas.

Patricia Díaz, directora dedefensa civil de Bariloche, afirmó hoy al canal TN que "hace tiempo no nevaba de esta manera en la ciudad, desde el 2000".



También en San Martín de los Andes cerraron los aeropuertos. En esta última ciudad, el municipio declaró la emergencia climática y se recomendó a los vecinos no salir de sus casas. En tanto, el cerro Chapelco no pudo abrir por la falta de energía que impedía su normal funcionamiento.

Tanto San Martín como Junín de los Andes permanecen aisladas y sin luz desde ayer. Tampoco había electricidad en Villa Traful.



Según publicaron medios locales, ayer se conformó un Comité de Crisis que hoy informó que todas las rutas de la provincia permanecerán cerradas hasta las 10 por presencia de hielo y para evitar accidentes.



El pronóstico del tiempo no es alentador: para hoy y mañana se esperan heladas con temperaturas máximas de 0° (cero grados), llegando a mínimas de ? 15° (quince grados bajo cero); por lo que advierten que el hielo sobre la calzada será permanente.



El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por intensas nevadas que afectarán la zona cordillerana de San Juan y Mendoza; oeste y centro de Neuquén y de Río Negro y al norte de Chubut.



Vuelos cancelados



La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó hoy que los aeropuertos de Bariloche y Chapelco se encuentran cerrados y permanecerán sin operaciones durante todo el día.



Además, en un comunicado el ministerio de Transporte indicó que están llevando adelante un operativo para reducir las demoras y cancelaciones.

En tanto, los aeropuertos de Esquel, Ushuaia y Mendoza se encuentran operables aunque dependerá de la evolución climática de las próximas horas.



Por otro lado, en Aeroparque las quejas de los usuarios se multiplican en las últimas horas ya que las aerolíneas ofrecen reprogramar los viajes a partir del 20 de julio.



Ayer cerca de 3500 pasajeros de Aerolíneas se vieron afectados por la cancelación del servicio aéreo. En un comunicado, la empresa informó que se cancelaron alrededor de 27 vuelos.