Amor sin fronteras: argentino y colombiana se casaron por videoconferencia

Video: Se casaron por videoconferencia

Un hombre de Cipolletti se casó por videoconferencia con su novia colombiana que estaba en Cali, a siete mil kilómetros de distancia, en una emotiva boda realizada en el Registro Civil de esa localidad rionegrina, lo que coronó más de un año de un noviazgo que nació por Internet.Se trata de Abel Montesino de 65 años, y Margarita Ceballos de 52 años. Montesino, contador público, en febrero del 2016 se puso en contacto a través de una página de búsqueda de parejas con Margarita, quien es docente.Al tiempo de conocerse tomaron la decisión de casarse y en ese momento comenzaron todos los trámites para dar el siguiente paso."Me siento orgulloso, contento y muy feliz de que esto haya llegado a su término. Comenzar una nueva vida para nosotros tomados de la mano a Dios, porque para nosotros él es un integrante más en nuestras vidas", resaltó Montesino. Abel, quien vivió en la ciudad de Cipolletti durante toda su vida, tiene una oficina contable y espera empezar los trámites de su jubilación para comenzar una nueva vida.En este sentido el nuevo Código Civil, en el artículo 422, autoriza la realización de un "matrimonio a distancia". "Mi esposa falleció por un paro cardiorrespiratorio en el 2010, fue muerte súbita, y el tiempo de duelo que tuve que sobrellevar fue muy duro, lleno de tristeza", expresó Montesino al portal LMCipolletti."Oré y fui mucho a la iglesia para superar uno de los momentos más difíciles que me ha tocado vivir. Pero a principios de 2016 conocí a Margarita y un día me preguntó si quería viajar a Colombia y yo, por supuesto, le dije que sí", resaltó.Según relató el hombre, ese mismo año viajó y, luego de tres viajes, la pareja decidió que era hora de dar el siguiente paso: el matrimonio. No obstante, ambos tenían asuntos pendientes. Abel, por ejemplo, quería terminar la carrera universitaria de corredor y martillero público, una meta que logrará a fines de agosto.