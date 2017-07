Organizaciones pidieron "Basta de crímenes de mujeres, basta de transfobia"

Nadia, de Mujeres Autoconvocadas, indicó que la movilización se pensó, en primer lugar, para "repudiar y pedir justicia por el crimen de Susana Villarruel". Luego sumaron el pedido por "la detención arbitraria sufrida por nuestra compañera Iara", destacó.".Aseveró también que "responsabilizan a las autoridades, sobre lo que pueda pasarle a Iara, o a cualquier otra travesti o transexual en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Hay un Estado que mira para otro lado, que no declara la ley de emergencia, que no destina fondos, que no obliga a las escuelas a dar educación integral, porque la violencia también se puede evitar con esto"."Vamos a seguir movilizándonos, reclamando medidas concretas. Falta voluntad política", entendió.Nadia opino que "la violencia de género es social, no es un problema privado, personal. Es político y tiene que tener una respuesta del Estado, queremos que las autoridades muevan sus resortes políticos para que `Ni una Menos` sea verdad".Iara Aranzazú Quiroga es la activista trans, coordinadora de Refugio Reparando Alas que, según indicó, fue "arrestada arbitrariamente, sin ningún motivo".Iara denunció que iba caminando por la plaza, sobre calle La Paz; cuando dobló por Buenos Aires, "fui reducida contra la pared, el policía me puso los brazos para atrás y me azotó contra el piso. Después vinieron más policías y luego de un buen rato que estuve tirada en el piso y todo el mundo vio cómo me revolcaron, me dijeron que me llevaban por desacato a la autoridad. Yo venía de trabajar caminando, lo más tranquila", rememoró la trans."La comunidad trans seguimos siendo arrestadas y golpeadas sin motivo alguno... Parece que estamos retrocediendo al pasado", reprochó.Iara Quiroga aseguró que fue esposaba por un policía de la patrulla motorizada de la División 911 de la Policía de Entre Ríos."Las agrupaciones activistas trans, lesbianas, decimo `basta de femicidios, basta de transfobia. Vamos a sumarnos a las calles para decir, `basta de violencia", afirmó.Al ser consultada, la activista trans entendió que "la gente sigue haciendo oídos sordos, ojos ciegos, mirando para otro lado, ante el maltrato que recibimos todo el tiempo". Elonce.com.