Pasión por ayudar: Colectan botines y camisetas para equipo de fútbol infantil

La solidaridad no distingue colores. Es una sola pasión. Tal es así que un integrante de la peña de San Lorenzo "Adolfo Res" en Paraná inició una movida para colectar botines y zapatillas, camisetas y pelotas para un equipo de fútbol infantil sub 15 categoría 2003 de Bajada Grande que no cuenta ni con lo más mínimo para practicar."El hijo de uno de los chicos que integra la peña jugó en contra de este equipo y se interesó por ayudarlos", argumentó ante, Francisco Córdoba, presidente de la peña."Es para ayudar a los chicos de un equipo de sub 15 categoría 2003 que están jugando un torneo pero no cuentan con las condiciones para hacerlo porque no tienen el calzado adecuado, ni camisetas.. juegan con pecheras todas distintas. Es por eso que estamos colectando donaciones de calzado en condiciones botines y zapatillas (no tienen que ser necesariamente nuevos), y la idea también es conseguirles un juego de camisetas para que se identifiquen entre sus compañeros", contó al programaLos botines y zapatillas tienen que ser 39 al 42 para unos 20 chicos de 14 y 15 años.¡Qué jugador no tiene en su casa unos botines que ya no usa porque les quedaron chicos!Los interesados en colaborar pueden hacerse los fines de semana al Polideportivo CEPEF Nº5 en calles Alvarado y Eva Perón; o a Ferretería El Ciclón de calle Casiano Calderón 2296; o a la Pollería Cipriani de Avenida de Las Américas y Sarobe, de lunes a viernes en horario de comercio.