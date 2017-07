El origen de San Martín se debate en la Justicia: Piden un ADN del héroe

Trámite judicial

El próximo 17 de agosto se cumplirán 167 años de la muerte de Jose de San Martín. Y el prócer de la patria no descansa tranquilo.Una jueza de primera instancia avaló un pedido para que se le realice un examen de ADN con el objetivo de aclarar el origen de héroes de la batalla de San Lorenzo.La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si autoriza este trámite. Los restos de San Martín descansan en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires.La historia oficial dice que sus padres fueron Juan de San Martín y Gregoria Matorras.Según el diario El Cronista, el planteo surgió en el año 2000, de descendientes vivos de Diego de Alvear y Ponce de León, importante político y militar español de finales del siglo XVIII, y quien además fue bisabuelo del ex presidente argentino Marcelo Torcuato de Alvear.De acuerdo a la hipótesis familiar, el general San Martín es hijo de Diego De Alvear y una mujer de origen indio.Si se confirma esta hipótesis, San Martín sería hermano de Carlos María de Alvear. Ambos tenían una fuerte rivalidad durante parte de su carrera militar y política.La jueza en lo Civil, Marta Gómez Alsina, respaldó la solicitud de la familia y ordenó que se le realizara un ADN a los restos de San Martín. Abogados del Ministerio de Cultura de la Nación, en representación del Instituto Nacional Sanmartiniano, apelaron esa decisión y el caso fue a Cámara.El miércoles, la Sala I de ese tribunal de alzada del fuero Civil, revocó el fallo y negó el ADN a San Martín por entender que la familia De Alvear no está legitimada para hacer el reclamo del parentesco. La familia De Alvear le aseguró al diario El Cronista que recurrirá a la Corte Suprema.A su vez, desde el Ministerio de Cultura aseguran que sería muy difícil obtener de los restos de San Martín algún marcador genético que pueda ser contrastable.