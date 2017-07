Tragedia en el puente caído: Dieron de alta a la mujer y se espera que declare

Evolución favorable

No fue hallado aún, el cuerpo de Rogelio Schweig (47), quien desapareció en las aguas del arroyo Guazú cuando la camioneta en la que viajaba, junto con su esposa Elena Dzikovski, cayó a las profundas aguas del puente hundido en la Ruta Nacional Nº 12, en cercanías a la localidad de Esquina.El doctor Darío Engelmann, director del Hospital 9 de Julio de La Paz, de la provincia de Entre Ríos, donde llevada de urgencia Dzikovski cuando fue rescatada de las aguas por personal del ejército argentino, dio a conocer ayer que la mujer recibió el alta médica."Ha evolucionado bien, está tomando medicación vía oral y deambula perfectamente en tiempo y forma", precisó.Carlos, tío de Elena, confirmó que la mujer fue dada de altar ayer pasadas las 17."Ella va a venir ahora a Esquina porque el juez dispuso que se le tomara declaración sobre el accidente y luego la trasladarían a Corrientes, cosa que se concretaría recién mañana (por hoy)". El tío de Elena reiteró que, según los dichos de su sobrina, "no había señalización alguna ni control en la zona del puente"."Yo ya estoy en Corrientes para preparar su llegada para que esté lo más cómoda posible. Conversé con ella hasta muy tarde en el hospital y me contó lo ocurrido en el accidente y me dijo que no tuvieron ninguna medida de advertencia. Nadie le dijo que estaba caído el puente"."Ellos -agregó- vieron que estaba una casilla cerrada y tenía dos conos al costado, pero nada más, eso me dijo mi sobrina"."En el momento en que ellos cruzaban no había ninguna señal lumínica, ayer (por el miércoles) recién la habrían colocado, y que pusieron dos cargas de tierra en la ruta; se nota que eso fue recién hecho", aseguró Carlos en declaraciones a Radio Dos.El doctor Carlos Gallardo, fiscal de Instrucción de Esquina, se refirió a las actuaciones que vienen realizándose por el caso del auto que cayó al arroyo Guazú en el puente caído que une Esquina con Goya a través de la Ruta 12. "Enviamos oficio a Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Unidad Regional de Goya y Policía de Goya para buscar responsables. Creemos que aquí alguien omitió lo que debía hacerse", remarcó."Vamos a conformar un estado de situación del lado norte, nos resta conformar en esa parte qué pasó cerca de las 5 de la mañana de la ruta del lado de la ciudad de Goya; el miércoles nos pudimos trasladar del otro lado para tener un panorama amplio de la situación. Cuando fuimos, no había mucha diferencia", expuso."Del lado de Esquina hay carteles luminosos, en la entrada al paraje Malvinas hay un control caminero que interrumpe el paso", indicó."El cuerpo de pericias solicitó que nos conformen un croquis ilustrativo con la medida correspondiente de la situación general, qué distancia había de controles camineros, qué distancia había de un puente a otro", describió el representante del Ministerio Público."Estábamos esperando que nos pasen el parte del hospital de la ciudad de La Paz para determinar el tipo de lesiones y en función de eso determinar la carátula de la causa", indicó el fiscal Carlos Gallardo. Fuente: (El Litoral).-