Alimentos irradiados: desde 1980 "se permite este método de conservación"

Video: Explican cómo es el proceso de los nuevos "alimentos larga vida": Los alimentos irradiados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) modificó el Código Alimentario Argentino para permitir la irradiación de ocho categorías de alimentos: los bulbos, tubérculos y raíces; frutas y vegetales frescos; cereales y sus harinas, legumbres, semillas, oleaginosas, frutas secas; vegetales y frutas desecadas, hierbas secas y tés de hierbas; hongos de cultivo comestible; pescados y mariscos; aves, carne bovina, porcina y caprina y alimentos de origen animal desecados.Hasta el momento, este tratamiento solo estaba permitido en papa, cebolla, ajo, espárragos, champiñones, frutillas, especies y condimentos. En el caso de la papa se aplica esta técnica para inhibir la brotación de raíces y así prolongar su vida útil. Se calcula que a nivel mundial, se pierden un 30% de alimentos por no ser tratados con procesos de conservación."La irradiación es un método de conservación, como la disecación o la esterilización. En todos estos métodos, el fin es aumentar la vida útil del producto, manteniendo las condiciones de inocuidad del alimento", aseveró en el programaque se emite por, Karina Meier, bioquímica y coordinadora técnica del ICAB.Mencionó que cada uno de estos métodos, "no se usa solo, se combina con otros procesos de conservación".La irradiación "está permitida desde la década del `80. La modificación que sufre la normativa ahora, va a permitir usarlo en otro tipo de alimentos, como las carnes".Reconoció que este proceso "genera suspicacias" en el consumidor, aunque llevó tranquilidad al observar que "está permitido desde la Organización Mundial de la Salud; están establecidas las medidas de radiación para cada tipo de alimentos".Se calcula que a nivel mundial, se pierden un 30% de alimentos por no ser tratados con procesos de conservación.En Argentina hay dos plantas de realización de este proceso: "una en Talar de Pacheco, y la otra en la Comisión de Energía Atómica, en donde no sólo se irradian alimentos, sino también medicamentos", contó Meier.La bioquímica puso relevancia en diálogo con A Media Mañana que en la rotulación, de acuerdo a lo establecido por normativa, "tendrá que especificar que es un alimento irradiado; además deberá tener la simbología, que es una herradura: esto nos va a dar la información de que ese alimento ha sufrido este proceso".La especialista dejo en claro que "desde hace cuatro años" se empezó a trabajar el tema de la extensión de la irradiación para otros alimentos. En este sentido informó cuál es el proceso que se sigue: "Se trabaja con todas las provincias que están representadas, el Ministerio de Salud, brinda asesoramiento la Comisión Nacional de Energía Atómica. Una vez que se define, pada a un consejo externo, y luego el proceso va a consulta pública".Recordó que "cualquiera puede participar de la consulta pública, ingresando a la página de la Anmat, se puede opinar sobre cualquier normativa que se quiere modificar. Una vez que pasa todo esto proceso, se sigue con el trámite administrativo, que desemboca en la modificación de esta publicación y la incorporación al Código Alimentario Argentino".