Choferes de colectivos de Concordia, en contra del boleto estudiantil gratuito

La propuesta entró entre los proyectos del Concejo Deliberante Juvenil del año pasado y la comisión de servicios públicos aprobó el despacho en comisión. La idea fue presentada por una alumna de la escuela Técnica 1, Agustina López, debido a que las chicas que cursan en dicha escuela realizan educación física los sábados y en esos días no se reconoce el boleto secundario.



La nueva resolución todavía no llegó a su etapa final, ya que falta su promulgación por parte del ejecutivo y el acuerdo con las empresas. Esta semana las empresas de transporte mantendrán un encuentro para acordar cómo se podrán habilitar los medios para que los estudiantes tengan el boleto estudiantil en caso de que tengan actividad sábados y feriados.



César Morán, titular de la Cámara del Transporte de Concordia, le puso paños fríos a la idea de las alumnas: "En estos momentos las empresas no están en condiciones de regalar nada". Agregó que "nosotros estamos estudiando y de alguna forma vamos a llegar a algún acuerdo, aunque ellos quieran para todo".



Moran habló de abusos en la utilización de los pasajes citando casos puntuales. "Hay gente que tiene carnet y lo ocupa para hacer mandados, pasear y visitar amigos y esto no es así. Tenemos entendido que si se tiene el carnet de secundario es para ir a la escuela. Además, tenemos un caso de discapacidad de un chico que lo va a buscar a su padre, lo lleva a trabajar, después con su madre y en total hace cinco viajes gratis y lo comparte con su familia, hay muchos abusos que no vamos a parar", graficó.



En el caso del boleto estudiantil dijo: "Al boleto secundario pueden utilizarlo desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde y no utilizan todos estos horarios, por eso vamos a exigir que cada escuela haga su carnet con sus respectivos horarios y días para que nos informen desde la escuelas. Esa va a ser la única forma de trabajar bien", detalló a Diario El Sol.



Reunión esta semana



Por otra parte, mencionó que hay diferentes mociones como un boleto estudiantil totalmente gratis. "Nosotros no podemos afrontar esta medida de un boleto totalmente liberado, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo pero sin abusos". El encuentro se desarrollará esta semana.