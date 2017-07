Evacuados de Concordia piden ser trasladados de los centros a otro lugar

En el centro de evacuados Polifuncional de Concordia, quedan un total de siete familias alojadas. Ayer pidieron abandonar el centro de evacuados y reclaman maderas para armar casillas. Son un total de 23 chicos y 11 adultos, que fueron erradicados de las zonas inundables, después de la creciente y ahora no tienen dónde ir.

"El tema es que nosotros queremos irnos de acá. Del municipio de Concordia, nos mandaron a un aserradero y cuando fuimos hasta allá no nos entregaron (madera) porque el municipio no había pagado", señaló uno de los evacuados.



Reclamaron que no reciben atención médica para los chicos, les retiraron los baños químicos y el gas para cocinar. "Vamos a recurrir a la justicia a realizar una acción de amparo, porque nosotros no tenemos casa. Vivíamos en la zona del arroyo Manzores en el Belgrano sur y fuimos erradicados, pero ahora no aguantamos más estar acá y no tenemos adonde ir", dijeron a El Sol.



Salvador Maydana, es discapacitado, y es uno de los evacuados del centro de calle Paraná e Irigoyen. También se sumó al pedido de vivienda o de un lugar para vivir junto a su esposa. "Yo no quiero ir a ningún lugar donde me llegue el agua, por eso pido que necesito más que los otros que reciben casas y las terminan vendiendo", denunció.