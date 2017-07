Video: vecinos de la mujer asesinada en Gualeguaychú marcharon pidiendo justicia

Policiales Revelaron que el cuerpo de Susana Villarruel presentaba heridas de arma blanca

El grupo de manifestantes que salió del Barrio Totó Irigoyen de Gualeguaychú, llegó a las puertas del edificio de la Jefatura Departamental de Policía, donde permanece detenido el único sospechoso de la muerte de Susana Villaruel, y al grito de "Ni una menos, vivas nos queremos", se movilizaron para pedir justicia por el crimen de Susana Villarruel., una vecina y amiga de la víctima, Miriam Brown, dijo: "Estamos viviendo esto con un dolor inmenso, yo la conocía del asentamiento, nuestras hijas iban juntas a la escuela, siento mucho dolor e impotencia por lo que pasó. No conocí a su pareja, pero algunas conversaciones que tuvimos me daban a entender que él no era para ninguna mujer. Estamos expuestas permanentemente a la violencia y a veces callamos por miedo, otras veces por los hijos y a veces porque creemos en el llanto y el perdón, y volvemos a creer, pero no se puede tener compasión; ellos no tienen compasión con nosotras. Hay hombres que no tienen compasión con ninguna mujer".Al consultarle sobre la marcha y como seguirán después de lo ocurrido, Miriam aseveró que "la marcha fue espontánea. La semana próxima nos volvemos a juntar, pedimos justicia para que esta persona no salga en libertad, porque muchos se hacen pasar porque tienen problemas mentales, pero si saben que los tienen, que se hagan tratar, no tienen derecho a quitarle la vida a nadie"."Vecino, vecino, no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente". Ese fue uno de los cánticos que hizo oír el grupo de manifestantes que encabezaron las vecinas del barrio Toto Iriguyen, donde vivía Susana Villarruel, indicaEn la manifestación, que comenzó a marchar a las 18, también estuvieron presentes representantes de distintas instituciones. El próximo martes, el grupo volvería a marchar.Su cuerpo fue encontrado a un costado del arroyo, en la zona de pastizales y tenía golpes y heridas cortantes producidas, presumiblemente, con un arma blanca.El último en tener contacto con ella fue su expareja: la Policía lo detuvo ayer y actualmente se encuentra en la Jefatura Departamental de Gualeguaychú.Según adelantó el fiscal, se aguardaban los resultados de la autopsia para interrogar al único detenido del caso, el ex esposo de la mujer, Ramón De la Cruz Ortíz (39). "El detenido es nuestro principal sospechoso", aseguró Gil."Tenía heridas a simple vista, pero sería precipitado de mi parte dar algún detalle antes de los resultados de la autopsia", aseguró el fiscal, quien además agregó: "El cuerpo estaba tapado por los matorrales, por lo que, a corta distancia, no se lo podía ver"."Se llegó hasta ese lugar gracias al rastro que siguieron los tres perros de la Policía y otros tres más de la localidad de Zárate. Y además, porque una vecina manifestó que había escuchado gritos desgarradores pidiendo auxilio en esa dirección, por eso la búsqueda se centró en esa zona", explicó el fiscal en comunicación con

"Fue a hacer un mandado y no volvió más"

Susana Villarruel, quien vivía en el barrio Totó Irigoyen, tenía cuatro hijos y el lunes por la mañana se iba a encontrar con un abogado por un tema relacionado a su vivienda pero nunca llegó a la cita.