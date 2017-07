En los próximos días, Bruno Escobar viajará a Cuba para rehabilitarse

Tras realizarse diversas actividades solidarias y con la colaboración del estado provincial y municipal, se pudo juntar la mitad del dinero que Bruno Escobar necesita para viajar a Cuba a realizar una rehabilitación intensiva.



Su hermana, Eliana, contó a Elonce TV que "se va con la mitad de lo que estaba pactado a recaudar, gracias a la ayuda de toda la gente que siempre nos acompañó, por todos los eventos que se hicieron, con ayuda de la provincia y de la municipalidad. A lo demás lo seguiremos juntando en Concordia".



Recordó que cuando lanzaron la campaña "Un dólar para Bruno", mucha gente les dijo que sería imposible juntar todo el dinero. En ese sentido, dijo que "eso no es así, él tenía mucha fe y nosotros también. Quiere volver a caminar y si nos dicen que hay un nuevo método vamos a hacer todo lo posible para que pueda estar bien".



Explicó que en Concordia no existe un centro de rehabilitación, por lo que quien lo necesita debe viajar hacia otras ciudades, provincias o, como Bruno, a otro país. "Queremos hacer una fundación en la que se cree un centro de rehabilitación. Será para gente que lo necesite, que no tenga obra social. Nos va a costar, pero lo vamos a lograr", agregó.



Asimismo, invitó a una cena show que se realizará el 9 de septiembre. "La primera fue un éxito porque fue todo de corazón, nos ayudaron de una manera impresionante", finalizó. Elonce.com