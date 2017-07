Darán de alta a Antonella, la niña que recibió un trasplante de médula ósea

El 13 de junio, Antonella González cumplió 9 años. Sin posibilidad de levantarse de la cama, pasó su cumpleaños en la sala de aislamiento del Hospital Garrahan, donde recibió el tan esperado trasplante de médula ósea hace exactamente 57 días. Antes de eso, los médicos informaron a su mamá, Natalia Bazán que, de realizar la intervención, "podía vivir un día, un mes o toda la vida".La semana que viene se va a cumplir un año desde que Anto fue diagnosticada, y afortunadamente esta fecha llega con una buena noticia: después de largas gestiones y llamados telefónicos, la ONG "Donar en Vida" recibió el subsidio de 80.568 pesos por parte del gobierno de Entre Ríos para que la familia pueda pagar cuatro meses de alquiler en un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, y con las condiciones necesarias para que la menor se recupere."En mayonos hizo una nota por la cena de gala en la que dijimos que íbamos por el departamento para Antonella. Ahora, después de tener el compromiso de Juan José Bahillo, recibimos el subsidio de la Provincia para solventar este gasto tan necesario", expresó muy emocionada Susana Olivera, fundadora de "Donar en Vida", asociación que en la actualidad apadrina a seis personas con cáncer.Natalia Bazán es la mamá de Anto y vive hace 9 meses en un hotel que les brindó el gobierno nacional, en el que se alojan decenas de familias del interior del país que permanecen en Buenos Aires y pasan por situaciones similares. Pero "las condiciones no están dadas", contó Natalia, ya que "mi hija tiene asma y el dueño fuma dentro del hotel, además no tiene calefacción y hay una parte que está en construcción, con lo que eso implica para la salud de los chicos que se alojan ahí".Afortunadamente, el nuevo departamento, al que se mudarán en los días próximos, está totalmente equipado y tiene dos baños, uno exclusivo para la niña."Ahora, con esta noticia estoy feliz, ella está feliz. Quiere ponerse bien para que le den el alta -probablemente la tenga pasado mañana- para irnos al nuevo departamento. Sinceramente, no pensábamos que iba a aparecer el donante, ella terminaba la quinta quimioterapia y nos veníamos a Gualeguaychú, pero gracias a Dios apareció a tiempo y se pudo hacer el trasplante", expresó Natalia, al tiempo que contó que "fue en el momento justo", ya que "los médicos nos dijeron que le estaba volviendo la leucemia, y si esto pasaba no iba a tener posibilidades de trasplantarse".Además de Anto, Natalia tiene cinco hijos, y con su esposo debieron adaptarse a una vida totalmente diferente a la que estaban acostumbrados. "A veces me critican por las cosas que subo a Facebook (el caso de Antonella ha trascendido todo tipo de fronteras a nivel nacional e internacional), pero yo lo hago para poder mostrar nuestra realidad, no hay nada que desee más que volverá tener la vida que teníamos antes, teníamos una vida hermosa".Actualmente, más allá de tener que lidiar con las complicaciones propias de la complejidad de un trasplante de médula, Antonella está bien, pesa 34 kilos y, a pesar de tener que tomar 14 pastillas diarias, enfrenta cada día "con mucha fuerza y ganas de recuperarse", contó su mamá.Cuando llegue el momento, volverá a Gualeguaychú para continuar su vida en su casa, como antes. Para ello, el Municipio trabaja en el acondicionamiento del domicilio de los González, en el cambio de techos, en el baño nuevo y en tantos otros detalles. Pero para ese momento todavía falta. En principio, en los días próximos Anto se mudará a un departamento a medida, que, además de estar cerca del Garrahan, cuenta con todas las necesidades que ella necesita para tener un estilo de vida mucho mejor del que actualmente tiene.Quienes puedan colaborar con el tipo de alimento que Anto necesita, contactarse con "Donar en Vida"