Fallo ordena a una prepaga cubrir los gastos de un by pass gástrico

El fallo de la jueza de Control y Faltas de Villa María, Edith Lezama de Pereyra, ordena a la prepaga cubrir el total de los gastos que demande la intervención, aunque el índice de masa corporal (IMC) de la paciente no alcanza los 40 kilos por metro cuadrado, como establece la normativa vigente para acceder a esa cobertura.

La magistrada consideró que ese requisito "no es excluyente", puesto que la cirugía bariátrica también se indica a pacientes que poseen un IMC igual a 35 kg/m2 "y poseen asociada alguna enfermedad secundaria a su estado de obesidad" como diabetes, apnea del sueño o hígado graso, por lo que hizo lugar a la acción de amparo formulada por la afiliada.



La paciente acreditó en el expediente que inició un tratamiento contra la obesidad cuando tenía un IMC de 40,6 kg/m2, que merced la actividad física y el cambio de pautas alimentarias logró reducirlo a 36,51 kg/m2 y que, desde 2010, padece diabetes tipo II (es decir, no es insulino dependiente) y que desde 2016 sufre apnea del sueño.



En base a este cuadro, los médicos que la trataban le prescribieron una cirugía bariátrica, mediante by pass gastroyeyunal por videolaparoscopía.

Otra de las objeciones de la empresa de medicina prepaga para la cobertura total de la intervención fue que la afiliada no había cumplido el requisito de realizar tratamiento para bajar de peso, en forma ininterrumpida, durante por lo menos 24 meses.

Pero Lezama de Pereyra señaló en su fallo que la paciente se sometió a un tratamiento ininterrumpido por su obesidad desde julio de 2014: en una primera etapa se atendió en la Clínica San Martín de Villa María y, a partir de junio de 2016, se cambió al Sanatorio Allende, de la ciudad de Córdoba.