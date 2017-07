Cómo identificar a los censistas de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos

A quiénes se encuestará y para qué

Cómo reconocer a los encuestadores

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se llevará a cabo en la provincia la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) 2017 , según informó la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Entre Ríos.Los encuestadores visitarán, desde este fin de semana, las viviendas seleccionadas en las áreas urbanas de las localidades entrerrianas de Aldea Valle María, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, General Ramírez, Gualeguaychú, La Paz, y en posteriores semanas Crespo, Chajarí, Federación, Lucas González, San José y Santa Elena."La Encuesta Anual de Hogares Urbanos se realiza entre julio y septiembre, en el tercer trimestre del año, y es una ampliación de la que actualmente se hace en Paraná y Concordia. Esta es una encuesta que se hace en todos los trimestres y en esta oportunidad en particular, se amplía a otras 12 localidades de la provincia", explicó a, el coordinador Claudio García.Sobre los objetivos de la EAHU, García explicó que "se intenta indagar sobre la realidad del mercado laboral en la provincia; los indicadores de las tasas de ocupación, desocupación, actividad laboral, entre otros".Según se informó, los resultados estarían computados para el mes de diciembre."Es un diseño que realiza el Indec para las 24 provincias del país. Se toma una muestra por estrato social en 12 localidades, y en cada área se visitan diez hogares que están previamente seleccionados al azar", explicó el coordinador.En la oportunidad, García pidió la colaboración de los hogares "porque esto nos permite producir información, no solo para el Gobierno, sino también para cualquier usuario, empresarios y universidades a las que les interesa estudiar la evolución del mercado laboral en la provincia y saber qué proporción de población en edad de trabajar está efectivamente trabajando, quienes no lo están haciendo y quienes no están intentándolo".Se trata de dos supervisores y cinco encuestadores, los que estarán recorriendo los hogares en los días hábiles, feriados y fines de semana en los horarios que puedan ser recibidos por las familias para responder las preguntas."Cada encuestador tendrá su credencial y DNI; también vamos a facilitar las nóminas de los trabajadores a las comisarías de las localidades, y en la web también se publicará la foto y el número de DNI de los encuestadores", explicó García.