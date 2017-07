Denunciaron brutal golpiza a una abuela en un geriátrico

Una mujer denunció en la red social Facebook la supuesta agresión que sufrió su abuela dentro de un geriátrico ubicado en la calle Moreno de Concepción del Uruguay. De acuerdo a la publicación, a la anciana de 83 años y enferma de Alzheimer, "una de las cuidadoras la golpeó hasta romperle los dientes por el sólo hecho de que ella era lenta para comer; le lastimó la boca la garganta el oído de la trompada".



"Le hicieron vivir un horror y no hay derecho alguno", contó Viviana Hartmann, hija de la anciana de 83 años que estaba alojada en el geriátrico de Concepción del Uruguay.



De acuerdo a los trascendidos, la octogenaria ya no se encuentra en el geriátrico, ya que su familia decidió trasladarla de nuevo al hogar familiar, donde -siempre según comentarios- la anciana mostraría miedo a que la toquen, acaricien o siquiera que la quieran cambiar.



Por otra parte, consultados a los encargados del geriátrico, éstos afirmaron que en 15 años es la primera vez que acusan a la institución de un hecho de estas características. Además explicaron que la familia decidió retirar a la anciana del lugar.



En tanto, desde la Jefatura Departamental Uruguay de Policía, hasta el momento no hay ninguna denuncia formal radicada en sede policial respecto del caso. Sin embargo, al tomar conocimiento de lo ocurrido a través de las distintas redes, se supo que los uniformados trabajarán de oficio para esclarecer el caso, publicó La Calle.