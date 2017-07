Polémica por el baile de una pasista en acto patrio: El descargo del intendente

En Colón se desató la polémica por las críticas a la organización del acto por el 9 de Julio que celebró el aniversario 201 de la Declaración de la Independencia Argentina. Es que durante el acto protocolar y ante las banderas de ceremonias, bailó al ritmo del candombe, la pasista de una comparsa, con su típico traje carnavalesco que la mostró semidesnuda.Al respecto, el intendente Mariano Rebord tuvo que salir a hacer su descargo. "Se organizó como todos los actos que hemos realizado en más de cinco años. Estaba previsto un desfile donde estaba la banda de cuerdas, pero se había suspendido", indicó. Y continuó: "Cuando terminó el acto, si bien no se había dado el cierre y estaban todavía las banderas, aparecieron pasistas. No fue algo muy gracioso, pero ya estaba, terminó el evento y nos fuimos"."Sé que generó malestar, no fue algo pintoresco ni fue programado. Le pedimos explicaciones a quien está a cargo de la coordinación de Ceremonial y Protocolo, estamos esperando su descargo y atacaremos por ese lado", sentenció el intendente.El acto protocolar por el Día de la Independencia fue celebrado el domingo en Plaza Washington, y una mujer semidesnuda bailó al ritmo del candombe, en un número que estuvo a cargo de "La Fundanga Camdombe".Sobre la forma en que vivió lo ocurrido, expresó: "Imagínense mi posición. Yo estaba en la primera fila de un acto totalmente protocolar, al lado de la cónsul uruguaya y rodeado de los jefes de la fuerza y que aparezcan estos. Agradezcan mi gran educación; me tuve que quedar quieto y esperar que pasen".Cerrando el tema, el presidente municipal reiteró que "en ningún momento pensé que iba a haber ese espectáculo, pensé que eran unos tamboriles que venían a hacer un poco de candombe y nada más. Pero me haré cargo, como lo hice con todo en mis once años como intendente en la ciudad de Colón".