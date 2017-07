Preocupa la aparición de ratas en un barrio: Temen por los niños de la familia

Las ratas han invadido el barrio y un domicilio de calle Giuliani al 322 entre Laprida y Alvear, de la ciudad de Concordia. Los vecinos están indignados porque están expuestos a la leptospirosis y hantavirus.La vecina Gabriela Aragón se domicilia sobre calle Giuliani, comparte su casa con una chanchería que es la suma de todos los males, no solo por el hedor insoportable de los cerdos, que se alimentan de desperdicios y basura, lo más grave es que los roedores conviven con los chanchos que después lucen rosados y saludables en alguna carnicería.Aragón dice aque realizaron todos los reclamos habidos y por haber en la municipalidad, para denunciar la invasión de ratas y al criadero de cerdos, pero no tuvieron respuesta, decidió decir basta cuando empezó a convivir con las ratas.

Una rata en la cabeza

Gabriela tiene una familia de varios integrantes y tienen la peor de las pesadillas con los ojos abiertos la de ser mordidos por las ratas principalmente los niños, "mi hija se fue de acá por miedo, una noche se despertó y una rata le caminaba por el pelo, nosotros dormimos con la luces prendidas para que no les hagan nada a los chicos. ¿Alguien puede vivir así?", se pregunta.No solo existe el temor de convivir con las indeseables, los vecinos están aterrados por estar expuestos a todo tipo de enfermedades. "Entran a la casa comen nuestra comida y tengo que vivir limpiando , hay días que siento que ganaron y me entrego", dijo la vecina de Concordia y agrega: "estamos marginados porque somos pobres. No voy a permitir que ninguno de nosotros se muera por culpa de las ratas", dice indignada.