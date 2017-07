Al no poder competir con bajos precios, cierra una tradicional tienda de Crespo

Foto: Cerrará sus puertas la tradicional tienda de Crespo, "La Favorita" Crédito: Paralelo 32

Cerrará sus puertas la tradicional tienda de Crespo, "La Favorita", ubicada en la clásica esquina de Tratado del Pilar y H. Seri, propiedad de Ernesto Schneider.



La empresa familiar, que nació hace 46 años en un local alquilado en el otro extremo, sobre Tratado del Pilar e Independencia, y apostó a su crecimiento hasta lograr su propio edificio comercial, inicialmente atendido por Ernesto y Elba, sumó luego empleadas que aprendieron a conocer las preferencias de sus clientes. Por su inquieto espíritu de contactarse con las mejores fábricas del país, llegaron a Crespo los primeros jeans de la marca Taverniti y la línea de indumentaria Narrow, una de las empresas más importantes de la Argentina en el rubro.



Ernesto, quien se muestra agradecido a la vida y las oportunidades que le dio, tomó la decisión de cerrar su comercio porque entiende que no tiene sentido continuar. A lo largo de los 46 años de actividad comercial pasó distintas crisis en diferentes momentos, pero opina que entonces siempre había una opción, se podía cambiar. "Hoy no -afirma-. Hoy mismo, con la edad que tengo, yo pelearía pero no tiene sentido. No viví sin trabajar, a veces más cómodo, otras más apurado, pero toda la vida trabajé y tenía sentido, ahora no".



"A mí no me gusta agredir, me enseñaron de chico que a los gobiernos que nos tocan tenemos que respetarlos y rezar por ellos; pero, por no hablar de una cosa mía, que se vendan a 290 pesos zapatillas que cuestan el triple, o un conjunto deportivo a 400 pesos y las casas de deportes los tienen que vender a 1.700, no tiene lógica", señaló en alusión a la situación que vive el rubro tras la instalación de negocios considerados no tradicionales, en manos de ciudadanos bolivianos.



"Esto no es de ahora -comentó al analizar la situación-, es de 2012 que se corrió cadena nacional y nuestra Constitución Nacional que ampara 'a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino', les dio monotributo solidario a grupos extranjeros, asistencia de medicina, no tienen obligación de facturar. Y las autoridades cuando el pueblo fue a reprocharles, apoyaron su instalación", lamentó el propietario de una tienda que supo vender entre 18 y 25 mil metros de tela por temporada, en tiempos donde la ropa era fabricada por modistas.



"Nosotros no podemos traer al precio que traen ellos. Una campera la entregaron por 150 pesos menos a lo que tengo de costo de fábrica", ejemplificó. "No es discutible que yo no pueda vender más barato, le dije al fabricante, al que hace 38 años le compro las camperas. ¿Y cómo hacen o qué hacen?, no sé, no soy quién para decirlo".



Este hombre que empezó a trabajar a los 12 años y estuvo cuando se excavó el sótano de L.A.R., se desempeñó nueve años en la Municipalidad, vendió bicicletas y finalmente se transformó en un referente de la tela, atendiendo la mayor demanda posible de quienes se dedicaban a la costura y fue transformando su empresa constantemente para dar respuesta a las nuevas exigencias del mercado. Arrancó en esta actividad en plena crisis avícola a causa de la peste de la Newcastle y tal vez nunca hubiera pensado en esta decisión.



Mientras, sigue colocando carteles de descuentos, para liquidar la mercadería en stock y cerrar el comercio, en uno o dos meses. "Tengo público, tengo venta, pero no hay rentabilidad; al contrario, todo negativo", acotó en la esperanza de que el gobierno dé los signos de cambio que confía se darán, "pero la acción es demasiado lenta", concluyó. (Paralelo 32)