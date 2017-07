Gualeguaychú: Aumentaron los casos de gripe, neumonía y bronquiolitis

Es sabido que entre fines de mayo y principios de junio se produce un aumento en la cantidad de afecciones respiratorias. Esto no es novedad. Lo que sí llamó la atención fue el mayor número de pacientes con gripe, neumonía, bronquiolitis y otras patologías durante el mes pasado.



ElDía dialogó con Diego Ortolano, a cargo de los consultorios externos del Hospital Centenario, para conocer los pormenores de esta realidad.



"Las enfermedades tipo influenza (ETI) engloban a la gripe y a otros cuadros similares con la misma sintomatología. Es una de las enfermedades en las que hay un incremento en invierno. Las otras son las neumonías, que generalmente son bacterianas, y las bronquiolitis, un cuadro de broncoespasmo e infección respiratorio de la vía aérea baja que se da en los chicos", expresó el médico al referirse a "las tres enfermedades que tienen un incremento en el número de casos en esta época"



La mayoría de los picos registrados, con respecto a la cantidad de casos atendidos en el hospital, se dieron a mediados del mes pasado. Durante la tercera semana de junio, por ejemplo, se registraron 283 casos de ETI (cerca del 20% más de casos que en 2016), 116 de laringitis y 32 de neumonías durante la semana siguiente. Mientras que fueron 47 casos de bronquiolitis en niños en la última semana del mes pasado.



"Son números más altos que lo habitual, pero dentro de los parámetros controlables. Afortunadamente, y esto es lo importante, en la actualidad la tendencia es a la baja. Aunque hay que ver cómo se comporta después del inicio de clases, durante las dos primeras semanas de agosto, que es cuando puede haber un repique de casos", explicó Ortolano.



Entre las causas el profesional apuntó a la "subejecución del programa de inmunizaciones por parte de la Nación", ya que "se vacunó menos porque llegaron menos vacunas (Nación baja a Provincia y ésta a los municipios) y porque hubo cierta inaccesibilidad de compra en las farmacias particulares: eso también hace que haya menos gente inmunizada".



Por otra parte, sobre la repercusión del aumento de los casos de afecciones respiratorias en el nosocomio, el médico aseguró que "no tuvo consecuencias muy marcadas en la cantidad de camas disponibles", que en el sector de clínica médica ascienden a 36, más seis de terapia intensiva y dos de terapia intermedia (dispuestas después de la pandemia de Gripe A de 2009).



"Afortunadamente, no hubo casos extremadamente graves. Eso también hay que remarcarlo. Si bien hemos tenido cuadros prolongados, con mucho desgano posterior, cuadros con algún componente respiratorio, muy graves no se registraron", remarcó el profesional.