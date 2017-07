Apareció una garza azul en Santa Fe y se convirtió en atractivo turístico

Primera vista

La aparición de una garza azul (Egretta caerulea), especie común para el centro-norte del continente, se convirtió en atractivo turístico en el Parque de la Constitución ubicado en la ribera del sur de la ciudad de Santa Fe.Según relata el ornitólogo Pablo Capovilla, la de estos días es la segunda vez que aparece una garza azul en la zona. "La anterior fue años atrás en el sur provincial y nunca antes la habían visto", cuenta el estudiante avanzado de Veterinaria de la FCV / UNL que es miembro del grupo Capibara y se dedica a una pasión que cada vez tiene más adeptos: el avistaje de aves.En el resto del país, la especie fue vista "menos de diez veces", según los registros con evidencia.Esta solitaria garza azul en cuestión fue vista por primera vez el miércoles 21 de junio pasado cuando se alimentaba, de junco en junco, en el bañado que se formó con la crecida del río Paraná en el Parque de la Constitución, en la ribera del sur de la ciudad, detrás de la Circunvalación Oeste y a poco más de un minuto en auto de la Casa de Gobierno."El primero que la vio fue un observador de aves de nuestro grupo, Gustavo Durán", aporta Capovilla salvando el crédito de su colega. "Él fue quien tomó las primeras fotografías y alertó sobre su extraña presencia". Al día siguiente ya eran varios observadores los que se acercaron al Parque de la Constitución y pudieron disfrutar del inconfundible andar de la joven garza azul, "que tendrá menos de un año de vida", según explica el especialista, por lo que ya puede ser considerada adulta (viven alrededor de 20 años).Con el correr de los días, las fotografías de la garza se viralizaron en los grupos de observadores de todas partes -actividad que tiene cada vez más adeptos- y trascendieron las fronteras argentinas a través de las redes sociales en Internet. Entonces comenzaron a llegar contingentes de otras provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y de la ciudad de Rosario, entre otras, para hacer contacto directo con la especie, y esperan que las visitas continúen durante los próximos días."Ver esta garza azul acá es raro, pero no es exótico", aclara Capovilla, "ya que es autóctona pero de difícil avistaje". La especie se distribuye por todo el continente hasta Estados Unidos y nuestra zona es su límite sur. Se alimentan de invertebrados, como peces y anfibios, y puede verse a diario en el Parque de la Constitución durante las horas del día, "ya que pasadas las 17.30, se va a otro lugar a pasar la noche", cuenta el ornitólogo, y agrega con un dejo de misterio: "Todavía no sabemos a dónde duerme".Acerca del motivo por el que apareció esta rara especie para la zona, el ornitólogo Capovilla no arriesga respuesta alguna. Sólo dice que "quizá influyó el clima y la crecida de los ríos". Mientras la conversación fluye, a metros de allí y bajo un sol radiante, la garza azul deambula a metros de allí, sobre juncos o con las patas en el agua del bañado, entremezclada con un par de cuervillos cara pelada y un chiflón. Parece que danzan, juegan o chapotean. Se están alimentando.