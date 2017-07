Imágenes de un drone muestran cómo quedó el puente que colapsó en Corrientes

Sociedad Cayó un puente en Corrientes y el tránsito por ruta 12 está interrumpido

Imágenes de un drone y difundidas por, muestran cómo quedó el puente Aguará Guazú que colapsó este sábado en la localidad correntina de Esquina, sobre Ruta Nacional N° 12. "Hay un agujero de 16 metros de largo y 4 de profundidad", se indicó.El puente Guazú, más conocido como Santa Rosa, ubicado sobre la ruta Nacional N 12, que une las localidades correntinas de Goya y Esquina, se desmoronó esta mañana en medio de una lluvia torrencial sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas, informó la directora Regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter.La funcionaria detalló a Télam que se trata de un puente "ubicado sobre el río Corrientes, más específicamente sobre el arroyo Guazú, de unos 70 metros de largo, de los cuales se desprendieron aproximadamente 40 metros" y aseguró que la caída ocurrió "a las 9 de la mañana durante una lluvia torrencial y aparentemente no hay víctimas".La funcionaria nacional adelantó que se instalará un puente Bailey, que se traerá de Entre Ríos, pero no precisó cuándo podría estar en uso, "porque hay que considerar varios factores en su instalación, como por ejemplo, si necesita más pilotes". Jetter explicó en diálogo con Télam que para que puedan pasar los autos se habilitó un desvío sobre la ruta Provincial 30 hasta la ruta Provincial 23, en Perugorría, para retomar la ruta Nacional 12, que une a Goya con la ciudad de Corrientes, y detalló que en total son unos 150 kilómetros.La titular regional de la DNV explicó que hay un conjunto de cuatro puentes en la zona, sobre el río Corrientes, y "éste fue el único que no tuvo tratamiento porque aparentemente estaba bien, y no tenía inconvenientes". En tanto, mencionó que Vialidad Nacional creó en esta gestión "una subgerencia de mantenimiento de puentes, porque hay puentes que son muy antiguos y que necesitan evaluación de su estado y mantenimiento".Tognola aseguró que se trata del mismo viaducto que "une la provincia de Corrientes con Entre Ríos" y que "no es una cuestión que se podrá resolver de hoy para mañana porque prácticamente perdimos el puente". El puente está ubicado a unos 250 kilómetros al sur de la Capital provincial.Según se indicó, efectivos pertenecientes al batallón de Ingenieros de Monte 12 con asiento en Goya, proveerán gomones para el traslado de las personas e inclusive se construirán casillas en ambos lados para dar refugio al personal que estará custodiando la zona a fin de evitar inconvenientes.Las lluvias afectan a Corrientes desde abril y ayer el Ministerio de Producción provincial informó que entregó 1,6 millones de kilogramos de alimentos a través de Plan Ganadero a los productores afectados por las inundaciones. A mediados de Mayo, el puente sobre el arroyo Iribú Cuá a la altura del kilómetro 1.116 de la ruta nacional 12 había cedido durante las crecidas provocadas por un temporal, mientras que a principios de junio un puente ubicado a la altura del kilómetro 35 de la ruta 123 colapsó por la crecida del río y generó un pozo que superaba los cuatro metros de profundidad.