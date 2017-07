Dispositivo marcó movimientos humanos y reanudan búsqueda de andinista argentino

Habrían encontrado pruebas de movimientos humanos en la zona del alud, en Nanga Parbat, en el Himalaya, donde el experimentado montañista chubutense y mendocino por adopción Mariano Galván se perdió y su familia asegura que sigue con vida a pesar de que el gobierno de aquel país canceló su búsqueda.



Así lo informaron familiares y amigos del montañista, quienes están organizando la recaudación de fondos para la expedición que se encuentra camino al campo base desde donde partió la pareja argentino-española que tuvo contacto radial por última vez el 24 de junio.

Marisol Galván, hermana del andinista, dijo que necesitan ayuda del gobierno, no tanto desde lo económico, sino desde las gestiones que se pueden hacer a nivel diplomático. "Necesitamos las gestiones de los diplomáticos respecto de un helicóptero o que hagan los trámites para que nos habiliten las cuentas en Pakistán, porque no les podemos hacer llegar el dinero a quienes están realizando el rescate", detalló Marisol a Los Andes.



Por otra parte, agregó que como el montañismo "no es un deporte de relevancia en Argentina", no se ha tomado el caso de su hermano como debería haber sido. "No estamos pidiendo plata, estamos pidiendo buena predisposición. Acá en el país no hay mucho interés por apoyarnos", destacó Marisol.



Objetivo firme



Sol Navarro, amiga de Mariano y quien está coordinando el grupo, contó que los aportes de diversos profesionales ha sido impresionante y esperan juntar el dinero, uno 38 mil dólares, que cubrirán a los 8 Sherpas que viajan con Mizra Ali, el encargado de la expedición al lugar donde supuestamente se hallaría con vida Galván.



"De esto que digo me voy a hacer responsable yo, pero considero que ha habido abandono de persona, porque no hay pruebas de que haya estado en el alud. El dispositivo que llevaba Alberto Zerain (el compañero de Galván) nunca emitió señal de alerta y los registros originales, que luego fueron borrados de la página, se veían inconsistencias e interrupciones que nos llevaron a la duda", describió Navarro.



Una de las principales hipótesis para realizar la búsqueda se apoya en las imágenes de GPS que Mirza Ali, quien encabeza la expedición de rescate, divulgó en su página de Facebook. "Las líneas que se ven indicarían, siempre en potencial, movimiento humano. Se corresponden con posibles escapes del alud. Además, en esa zona hay cuevas y grietas en donde podrían estar ambos o alguno de los dos".



Otras dudas que tienen quienes encabezan este rescate están relacionadas con que pueden estar en otro lugar ante la evaluación climática, que señalar la presencia de huellas cerca del alud y luego afirmar que desaparecen debajo de él, es desconocer que las condiciones climáticas a 6000 metros de altura son adversas y no permiten la presencia de huellas luego de tantos días posteriores al evento; y que además tienen provisiones, equipo, experiencia, rapidez y resistencia como para afrontar este inconveniente.



"No hay que olvidarse que Mariano además de montañista es rescatista", aseguró Navarro agregando que hay un debate internacional de expertos en geología, imágenes satelitales y otras especialidades relacionadas que suman información a la hipótesis de que el profesional de la montaña sigue con vida.



Una situación opuesta es la que se da en el caso de Alberto Zeraín, ya que según relató Navarro sus familiares lo están velando, simbólicamente, en España. "Somos respetuosos de ellos, porque cada uno asume lo que pasó a su manera. Yo siento que Mariano está con vida, estuvo en el Manaslú (monte que supera los 8 mil metros en Nepal) una semana sin alimento y sobrevivió. Y nosotros sabemos que hasta el jueves tenía comida", explicó esperanzada Navarro.



Navarro enfatizó que Galván no es un montañista turístico sino que tiene renombre a nivel internacional que tiene en su haber 8 "ocho miles", como se denomina a los cerros que superan esta altura. "Es muy respetuoso de la montaña", aseguró.



La colecta



Lo único que resta ahora es conseguir el dinero suficiente para pagar el seguro de vida de los sherpas, ya que el resto ha sido colaboración de Ali. Vale recordar que el gobierno de Pakistán suspendió hace unos días los vuelos militares que realizaban la búsqueda del montañista.

Los 38 mil dólares (unos 650 mil pesos) que necesitan se están recolectando a través de una cuenta bancaria. Hasta ayer, llevaban recaudados 232 mil pesos aunque desde Pakistán llegó la noticia de que la expedición igualmente inició y ya va camino al campamento base de Nanga Parbat, porque no hay tiempo que perder.



"Por suerte ya arrancaron con el rescate, porque no hay tiempo que perder. El equipo de Mirza nos ha manifestado todo su apoyo y su buena voluntad", informó Marisol. En tanto que Sol Navarro agregó que: "En la medida de lo posible nos van a ir enviando imágenes satelitales y del recorrido a pie para que sepamos cómo están.



Si bien Mariano Galván nació y vivió en Chubut hace 15 años vive en Mendoza. Por tanto, su familia afirma que es mendocino por adopción, ya que estudió y trabajó como porteador, primero, y como guía en el parque Provincial Aconcagua.



Los Andes.