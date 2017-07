Recetas para el 9 de julio: Algunos sabores argentinos para la fiesta patria

LOCRO PATRIO

GUISO CARRERO

EMPANADAS DE CARNE

MAZAMORRA

PASTELITOS CRIOLLOS

Locros, pucheros, guisos y estofados; pasteles fritos, carbonada en zapallo, matambres, humitas en chala, papas al rescoldo, mazamorra, chivos y otras carnes a la llama o el asador, son parte del imaginario gastronómico que invade el pensamiento cuando, previo a una fecha patria, planificamos el almuerzo familiar.El 9 de julio alberga una de las fechas más simbólicas de nuestro país: la declaración de la Independencia Argentina que se firmó en la Casa de Tucumán en 1816. Argentina era formalmente una nación latinoamericana. Con algarabía triunfal, juegos, carreras y gritos invadían las calles. Se manifestaban con júbilo hombres y mujeres; festejaban la autonomía, sedientos de libertad. Las comidas típicas que consumían, ricas en proteínas y grasas, contrarrestaban el frío y proporcionaban calorías al cuerpo.Este domingo, para evocar la Independencia, los comensales en las distintas regiones de Argentina, eligen menu para todos los gustos. Desde recetas caseras hasta platillos gourmet, con sabores autóctonos y genuinos, plenos de identidad nacional.Desde recetas de antaño que atravesaron generaciones, en este feriado nacional no faltarán en la mesa, una de esas elaboraciones que recordás de la cocina de tu abuela; cuando las mujeres se reunían desde temprano, delantal en mano, a amasar pastelitos, revolver inmensas ollas y convertir -como magas- carnes, hortalizas y aderezos en un almuerzo sabroso, calentito y reconfortante, digno de los mejores alquimistas del sabor.Maíz blanco pisado, 400gPorotos alubia, garbanzos y trigo pelado, 200 g de cada unoCarne vacuna (marotilla, cuadril), 500 gCarne de cerdo (paleta, punta de espalda), 500gSalchichas parrilleras, 4 unidadesChorizos, 4 unidadesPanceta ahumada, 200 gLonganiza española, 2 unidadesZapallo inglés, 1 mitadCebolla, 2 unidades medianasPimientos verdes y rojos, 1 unidad grande de c/uOrégano, sal, pimentón a gustoAceite de oliva, 50ccLa noche anterior dejar en remojo, con abundante agua, todos los granos (porotos alubia, garbanzos, trigo y maíz blanco pisado). Cortar en brunoise la cebolla y los pimientos verdes y rojos.Cocinar a la plancha las salchichas parrilleras y luego cortar en trocitos. Abrir los chorizos y retirar el relleno que luego se utilizará en la preparación.Cortar en trocitos el zapallo inglés (cubos), la carne de cerdo y vacuna, la longaniza española y la panceta ahumada.Para la cocción, en una olla o sartén profunda, agregar un chorrito de aceite de oliva y luego la cebolla y los pimientos. Una vez salteados, agregar el relleno de los chorizos, las salchichas parrilleras, los trocitos de carne vacuna y de cerdo, la longaniza española y la panceta ahumada. Cocinar bien todos los ingredientes y luego agregar los granos ya ablandados por el remojo previo. Continuar con la cocción, revolviendo constantemente para que no se pegue en el fondo de la olla.Quince minutos antes de terminar la cocción agregar los cubitos de zapallo inglés. Condimentar con sal, pimentón y orégano. Si se prefiere picante, utilizar pimienta negra molida o ají molido.El guiso carrero es una apetitosa comida criolla que solían preparar, precisamente, los carreros y carreteros en sus largos viajes por la pampa. Se llamaba carrero porque se hacía en una olla que iba siempre colgada en la parte trasera de la carreta. A la hora de comer se hacía un alto, se encendía el fuego bajo la olla y se preparaba el guiso.Este plato tiene la ventaja de poder utilizar uno u otro ingrediente sin que por ello pierda su sabor. Generalmente se hace con carne, calabaza, papa, zanahoria, cebolla, ajo, tomate y fideos.Tradicionalmente se prepara en una olla de hierro. Con algo de aceite o grasa, freír una cebolla picada y un pimiento. Una vez dorados agregar un diente de ajo, la carne a gusto y cocinar hasta dorar, incorporar cuatro zanahorias cortadas en cubitos y un tomate.En este punto, agregar agua, una calabaza, tres papas y dos hojas de laurel. Cuando la papa esté cocida, agregar 250 gramos de fideos cortos (los ideales son los tirabuzones ya que no se desarman). Si es necesario, incorporar algo más de agua.Las empanadas son una típica comida argentina, muy criolla y de la que existen variantes en el relleno en cada rincón de este país. Se suele servir como entrada antes de un rico asado, aunque ya desde hace un tiempo se suelen ver como plato principal en muchas casas. Hasta han aparecido casas especializadas solo en empanadas que ofrecen una amplia variedad de rellenos, y diferentes masas.1 kg de carne picada4 cebollas grandes1 cda de pimentón1 pizca de cominoSal y pimienta a gustoAceite cantidad necesaria4 huevos100 g de aceitunas4 doc. de disco de empanadasColoco aceite en una cacerola a calentar, mientras pico bien chiquita las cebollas.Cuando el aceite esta caliente echo todo lo que piqué y dejo rehogar hasta que la cebolla este transparente, después agrego la carne y todos los condimentos y sigo cocinando mientras revuelvo para que se mezcle todo bien.Cuando la carne esta cocida retiro del fuego y dejo enfriar.Aparte hiervo 4 huevos, preparo las aceitunas y los discos de empanadas y ya están listas para armarlas y llevarlas al horno o porque no freirlas en grasa.Se trata de una comida criolla compuesta de harina de maíz o simplemente maíz partido, con azúcar y miel, a veces mezclada con leche. En Corrientes y Misiones la llaman Caguiyí.Para preparar la mazamorra dejar en remojo el maíz pisado blanco cubierto con abundante agua durante toda la noche. A la mañana siguiente, cambiar el agua y poner a hervir. Cuando rompe el hervor, escurrir el maíz del remojo y echarlo en otra cacerola para continuar su cocción removiendo con una cuchara de madera para que los granos vayan soltando el almidón que contienen y el agua comience a espesar y tomar color lechoso.Agregar una cucharada de bicarbonato y dejarlo hervir hasta que se espese más y los granos estén tiernos. Retirar del fuego y distribuir en tazones. Al enfriarse quedará como una especie de gelatina más o menos densa, que se sirve agregándole leche fría o caliente y abundante miel o azúcar. Generalmente se sirve como desayuno o postre.Los pastelitos criollos argentinos, o simplemente pastelitos son un típico postre argentino, los cuales son tradición comer el día 25 de mayo. Se pueden realizar dos tipos de relleno, membrillo o dulce de batata; aunque los típicos, más consumidos y conocidos, están rellenos de dulce de membrillo (membrillo rojo). Su masa debe ser siempre crocante y hojaldrada, y se cocinan en una olla con aceite de girasol hirviendo.Harina 0000 500 grsAgua 250 grsSal 10 grsGrasa y/o aceiteDulce de membrillo 250 grsManteca 450 grsAzúcarGranasEn un recipiente mezclar el agua con la sal y vinagre. Hacer una masa suave y homogénea con la harina. Amasar y dejar reposar. Estirar la masa en forma de rectángulo de 2 mm de espesor. Pintar la superficie con manteca derretida. Plegar. Dejar descansar. Estirar a 2 milímetros y cortar cuadrados de 10 x 10 centímetros.Armar pastelitos con el membrillo. Calentar aceite y grasa juntos en dos ollas. Una llevarla a 140 °C y la otra a 180°C. Freír primero los pastelitos a baja temperatura (para que se abran las capitas) y luego pasarlos a la olla de mayor temperatura, para que se doren y queden crocantes. Pintar con almíbar y decorar con granas de colores.