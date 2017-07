Las enfermedades renales aumentan el riesgo cardiovascular

El Dr. Guillermo Fragale, jefe del servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Universitario Austral, analiza esta relación y explica que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) "es el funcionamiento anormal de los riñones por más de 3 meses o la alteración estructural de los mismos". Un estudio recientemente publicado en el Journal of the American Society of Nephrology, afirmó que la enfermedad renal es una causa importante de muertes relacionadas con el corazón en todo el mundo.



El análisis se basa en datos de 188 países en 6 puntos diferentes de tiempo, todos comprendidos entre 1990 y 2013. Y justamente en ese año los investigadores estimaron que la reducción de la función renal se asoció con el 4% de las muertes en todo el mundo (o sea 2,2 millones de muertes). Más de la mitad de estas muertes estaban relacionadas con el corazón, mientras que casi 1 millón fueron causadas por insuficiencia renal, según el informe.



El Dr. Fragale avaló esos datos y aseguró: "Es así, la presencia de ERC está asociada con un aumento del riesgo cardiovascular. De hecho, la muerte de causa cardiovascular aumenta 8 veces cuando el paciente tiene ERC, y la Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades cardiovasculares son responsables del 60% de las muertes en el mundo y constituyen la principal causa de gasto en salud".



Además, las causas más importantes de esta afección ?se calcula que más de 500 millones de personas en el mundo padecen alguna forma de daño renal, aunque su frecuencia está en aumento- son la hipertensión arterial y la diabetes, relación más que peligrosa si se tiene en cuenta que en este momento existen en el mundo 240 millones de diabéticos y un billón de hipertensos.



"Es una enfermedad prevalente (la padece el 17% de los individuos mayores de 20 años a nivel mundial) y frecuentemente no reconocida por el equipo de salud ni por los pacientes, ya que permanece asintomática hasta estadíos avanzados", comentó el especialista.



Sin embargo, existe evidencia de que el tratamiento precoz puede prevenir o retrasar la progresión de la ERC, reducir o prevenir sus complicaciones y reducir el riesgo asociado de enfermedad cardiovascular.



De todas maneras, la mayoría de los pacientes no son reconocidos hasta que presentan síntomas, razón por la cual es muy importante la identificación precoz de éstos mediante un simple análisis de sangre y orina, al igual que a través de la medición de la presión arterial.



"El nivel de creatinina en sangre y la pérdida de proteínas en orina (relación albumina/creatinina en orina) son los elementos que el médico nefrólogo utiliza para diagnosticar y precisar el estadio la Enfermedad Renal Crónica", completó el Dr. Fragale.



Factores de riesgo de enfermedad renal



Ser mayor de 50 años.

Padecer obesidad.

Tabaquismo.

Hipertensión arterial.

Diabetes.

Antecedentes familiares de hipertensión arterial o diabetes.

Historia personal o familiar de enfermedad renal.