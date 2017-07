Nació un ternero con dos cabezas en Córdoba

El ternero de dos cabezas nació vivo, pero murió a los pocos minutos, contó Daniel Metillo, dueño del establecimiento "Santa Rita", ubicado a siete kilómetros de Pozo del Molle.



El caso ocurrió el último domingo 2 de julio. La vaquillona que lo parió está bien.



"Es una sensación extraña. Es la primera vez que me pasa después de tantos años en el tambo. Yo no estuve cuando nació. Me mandaron una foto por whatsapp y no lo podía creer", expresó Metillo a FM Top.



El médico veterinario que atendió al ternero dijo que no encuentra explicación al fenómeno.



"El resto del cuerpo era normal", señaló.



A este tipo de casos se los denomina teratología: se trata de malformaciones congénitas.



La Voz del Interior.