Conmovedor: Le dijeron que su hija nació muerta y la halló tras 26 años

Una mujer logró conocer a su hija, a quien dieron por muerta cuando nació, 26 años después, en una conmovedora historia que tuvo como punto de encuentro la localidad de San Martín de los Andes.Se trata de Karina, de 44 años, quien dio a luz a su bebé en una vivienda particular en 1987. Tenía 14 años cuando quedó embarazada de un novio de su adolescencia. Cuando juntó valor para contárselo a su madre, ella la obligó a ocultarlo y a no decirle nada a su papá.Karina contó aque su mamá la llevó a la casa particular de una doctora, quien le aplicó una inyección, y al día siguiente, como se sentía mal, volvió a ir a ese lugar. Denunció que "la dejaron sola" con los trabajos de parto, y luego indicó que le dijeron que su bebé había nacido sin vida. Cuando le preguntaron si quería verlo, presa del miedo y "la impresión", prefirió no hacerlo.Luego, la mujer se casó y tuvo dos hijos. Cada 10 de abril, día del nacimiento de su primogénita, se preguntaba si estaría viva. A los 38 años decidió ir a la psicóloga, por dolores corporales que tenía y a los que no les encontraba explicación. Ese fue el puntapié de la historia del encuentro."Lo primero que le conté fue mi historia. Ella me preguntó dónde estaba enterrado mi bebé y si tenía el certificado de defunción. Me puse a llorar, nunca me lo había planteado", reveló Karina. Compartió su historia con marido y sus hijos y, con su apoyo, inició la búsqueda.Sin respuestas en distintos organismos, publicó su historia en una página de Facebook llamada "Hijos biológicos que buscan su identidad". Recibió mensajes por la red social y conoció a dos chicas, pero ninguna era su hija. Al tiempo le llegó un mail de una joven de San Martín de los Andes que le precisó que los datos que tenía coincidían con los de su hermana, Celeste.A Celeste le habían asegurado que su madre biológica, Karina, había fallecido y que sus abuelos la regalaron. Tras poder contactarse, con la emoción y alegría que significó, llegó el momento de hacerse la prueba de ADN. El resultado le llegó por correo electrónico: un 99,96 por ciento de compatibilidad confirmó la noticia que tanto esperaba.En 2013, Karina, con su esposo y sus hijos, pudo tomar un ómnibus al sur, donde llegó el inolvidable instante en que pudo ver y abrazar a su primogénita. Meses más tarde, tuvieron algunas discusiones, que tenían a la madre de crianza de la joven de por medio, y cortaron la relación.La mujer afirma que la espera. Mientras, entabla otra lucha: que se reconozca legalmente a Celeste como su hija, ya que sostiene que fue vendida a una pareja en Quilmes cuando nació. Con la idea firme de no bajar los brazos, espera justicia. Y, también, espera el reencuentro y la reconciliación con su hija.