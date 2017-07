Humahuaca tiene la cancha de césped sintético más alta de la Argentina

Tras casi un año de la presentación del proyecto y tres meses de arduo trabajo, se inauguró la cancha de césped sintético "Raúl Pacífico Campos" del Club Atlético Independencia de Humahuaca. El evento inaugural se estuvo encabezado por Secretario de Deporte de la Nación, Javier Mac Allister, y el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El club es un punto de encuentro para toda la comunidad. Se practican deportes como básquetbol, fútbol y handball, con unas 500 personas inscriptas (niños y adultos) y es un lugar donde todos los socios y vecinos se sienten integrados. "Lo que se iba a hacer en 15 días se pudo hacer en 10", destacó la secretaria de Deportes de la Provincia, Analía Franco, agradeciendo la participación de la comunidad para la culminación de las obras antes de lo previsto, ya que muchos vecinos se acercaron para ayudar con los detalles.



El proyecto le fue presentado a Mc Allister en el marco del bicentenario en Humahuaca con la idea que se construya un predio para la comunidad. El mismo abarcaría una inversión de 6.800.000 pesos -3.200.000 por parte de Nación, 2.000.000 de provincia, 1.000.000 del Municipio y 600 mil pesos del club-.



Los vecinos de la Quebrada aportaron su mano de obra para llegar a tiempo con el proyecto. Nivelaron el terreno, cuando el clima se lo permitió, y empezaron a pedir donaciones económicas para poder costear la construcción. Finalmente, la construcción comenzó en abril y fue un trabajo con jornadas de sol a sol, y duró hasta los últimos días de junio. Acelerando los plazos estipulados. A los 150 empleados de la constructora se le sumaron cerca de 600 vecinos, entre ellos 300 padres y chicos para colaborar con la obra.



El club elegido para disfrutar de la cancha fue seleccionado ya que se encuentra geográficamente en un punto estratégico donde conecta varios de los pueblos de los alrededores y es un punto de encuentro para varios niños y adultos que practican deportes. Construida a 3.012 metros de altura sobre nivel del mar, la cancha representa un polo deportivo para el club que sufre constantemente de riesgos climáticos. Por esto, el año pasado los socios del club debieron construir un muro alrededor de la cancha para que el agua no estropee el predio. Así fue que se eligió una superficie que no requiera un mantenimiento continuo.



La cancha fue construida por medio del financiamiento de la Secretaría de Deportes de la Nación y por el Gobierno y la Municipalidad de Jujuy, para incentivar a la población a la práctica deportiva. Ya que el Club Atlético Independencia es el polo deportivo de la zona, varios chicos y adolescentes de pueblos aledaños como Iruya, Iturbe y Uquía se acercan a jugar al fútbol.



Una particularidad que tiene el CAI es que no cobra cuota social. Es un club vecinal que subsiste, hasta ahora, por la voluntad de la gente. Pero con esta nueva cancha, sus costos mínimos se incrementarán, por lo que el presidente le reveló a LA NACION que deberán calcular para los próximos meses la inclusión de una cuota mínima mensual para solventar los costos del caucho y mantenimiento semestral de la cancha.



El club fue seleccionado, junto a otros 60 clubes de Jujuy, por el programa "Clubes Argentinos", el cual trabaja con fondos deportivos para los clubes que necesitan de ayuda como indumentaria, materiales, reducción en tarifas de energía. "Hoy estamos acá cumpliendo un gran sueño de toda la gente de Humahuaca y los pueblos vecinos. Esta obra la hicimos entre todos, la comunidad, el municipio, la provincia y la Nación", destacó Mac Allister en el evento de inauguración.