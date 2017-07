Aeroparque dejará de operar vuelos regionales a partir de 2018

La resolución ya está redactada, y se encuentra para el análisis y la firma de las autoridades de la ANAC y modificará las operaciones de todas las compañías que hoy operan vuelos internacionales desde Aeroparque: Aerolíneas Argentinas, Austral, Latam, Gol y Amaszonas.



De acuerdo a las fuentes oficiales consultadas, la decisión ya está tomada y sólo restan definir detalles de su implementación, y trascendió que la medida se adopta con el propósito de dotar a Aeroparque de una mayor capacidad operativa para albergar a las nuevas aerolíneas que está previsto comiencen a operar en breve desde esta estación aérea.



Sin embargo, las fuentes aclararon a Télam que esto no significa que Aeroparque esté "colapsado" ya que su capacidad operativa cuenta con respaldo para un número mayor de operaciones. La medida se adopta entonces, en el marco la política aerocomercial que viene llevando adelante el Ministerio de Transporte.



El inconveniente del Aeroparque se registra durante la noche, debido a que no existen en estos momentos lugares para el pernocte de los aviones.



Actualmente Aeroparque tiene un promedio de 340 movimientos diarios, de los cuales los vuelos regionales son en promedio 40 por día, lo que representa un 12% del movimiento total y estos vuelos regionales en casi su totalidad no pernoctan en la estación metropolitana, por lo que su traslado a Ezeiza no resuelve este nudo que se produce cada noche.



En el proyecto de resolución está pendiente la definición sobre los vuelos a Uruguay (Montevideo y Punta del Este), que en principio serían los únicos internacionales que seguirían volando desde y hacia Aeroparque, y que representan con sus ocho movimientos diarios, un 3% del total.



No obstante, la fuente reconoció que trasladar las operaciones a Ezeiza le brindaría un poco de "oxígeno" al movimiento actual de Aeroparque, pero en lo que hace al control aéreo no habría variantes ya que seguiría dentro del Área Terminal Baires también denominado FIR Ezeiza, que se encarga de supervisar las operaciones de vuelo tanto de Ezeiza como de Aeroparque.



En Aeroparque se están realizando una serie de obras edilicias complementarias de la nueva Torre de Control, que está previsto se inaugure a fines de este mes o principio de agosto y están pendientes otras obras proyectadas como el levantamiento del sector de estacionamiento norte y el traslado del sector militar.



Este proyecto contempla que con las modificaciones se lograrían sumar al menos 5 posiciones para los aviones en el sector norte y otras 2 en el actual sector militar.



Actualmente Aeroparque cuenta con 29 posiciones comerciales y 11 en el sector llamado "industrial" (zona de hangares) y de aviones privados.



De la misma manera también está pendiente la ampliación de la pista y modificación de las calles de rodaje.



La regionalización del Aeroparque Jorge Newbery se concretó el 1° de marzo del 2010 y en su primer año de operaciones sumó un millón y medio más de pasajeros, totalizando un movimiento de 11 millones de pasajeros por año que transitaron por la estación aérea.



Si bien aún no hay fecha establecida para el traslado, y no se ha determinado si éste va a ser progresivo o se va a concretar de una sola vez, las compañías aéreas ya han sido notificadas de lo que está por suceder y algunas de ellas han comenzado a programar sus operaciones regionales desde Ezeiza a partir del mes de marzo del 2018, como el caso de Aerolíneas, que según dijo a Télam su presidente, Mario Dell´Acqua, conectará sus vuelos regionales desde Ezeiza con las principales ciudades del país.