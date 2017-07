Detallan en qué se reinvirtió el dinero del Carnaval de Gualeguaychú

La inversión de cada uno de los clubes que participa en el Carnaval del País es millonaria. Año a año las sumas crecen al ritmo de la inflación de los precios y el aumento de salarios de los trabajadores.



En la última edición, cada club destinó en promedio entre 5 y 6 millones de pesos, más los fondos que dignificaba sacar la comparsa a desfilar: maquilladores, sonido, peluqueros, bailarines y más.



Ará Yeví "con un empate"



El Club Tiro Federal se llevó el primer premio: más de 6 millones de pesos que están siendo reinvertidos. Celso Bereciartu, quien contó que "aunque no hubo grandes ganancias, se está invirtiendo", y detalló: "a medida que íbamos recaudando íbamos cancelando deudas de locales que nos habían prestado".



Además, detalló que "cuando terminó el Carnaval 2017 llegamos con el 50 % del dinero que ganamos", al punto que adelantó que tendrán que solicitar un préstamo para terminar la comparsa del 2018.



Más inversiones: En el Tiro Federal pudieron cerrar dos quinchos con aberturas de aluminio, pintaron el salón y compraron un motor nuevo para subir las lanchas en la guardería, donde también están haciendo la nueva bajada.



Asimismo, destinaron fondos a instalar luminarias led y mejorar la instalación eléctrica para no sufrir riesgos de incendios.



También pintaron la cancha de paleta; se arreglaron los relojes de fichas para la cancha de tenis. Compraron casi cincuenta pinos para plantar en el Boulevard De León y adquirieron nuevos álamos. Arreglaron dos canchas de tenis y terminaron de reparar el playón sumándole iluminación.



Marí Marí, recuperando y sin pérdidas



La comparsa del club Central Entrerriano, informó que recuperó los fondos invertidos en la temporada 2017. Además, informaron a ElDía que pudieron pagar los premios destinados al Bingo de Central.



En cuanto al balance final, dijeron que a pesar de recuperar el dinero invertido, la temporada no fue buena como se esperaba y que para volver a tener el mismo ritmo de inversión, se necesita una temporada con 120 o 150 mil espectadores.



El Sirio Libanés con la mirada en la escuela



La comparsa Kamarr del Centro Social y Cultural Sirio Libanés, informó que el objetivo que tienen es ampliar la esquina del Colegio; para eso están buscando presupuestos para las bases y una losa. "Estamos viendo varios presupuestos para largarnos, pero el dinero está destinado para el colegio", resumió Francisco Chaia.



La comparsa que sacó el tercer puesto ganó alrededor de 5 millones de pesos. Estos fondos se dividen en dos sectores: Por un lado los arreglos y ampliación de la escuela, y por otra parte, se bancarizó el dinero a la espera de la edición 2019 de Carnaval.

De todos modos, aseguraron que si ven la posibilidad de comprar materiales para Kamarr, también se irá haciendo. Además, se arreglaron los galpones de trabajo, mejorando la instalación eléctrica y reemplazando unas columnas.



"Si tuviéramos que hacer con el Carnaval lo que hicimos antes, no podríamos", sintetizó Chaia, en referencia a la regular temporada pasada.