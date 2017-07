Buscan familia para trillizas dejadas por su mamá en un hospital

Kiara, Ángeles y Milagros son trillizas que nacieron prematuramente el 11 de abril pero su madre las abandonó en el hospital de la localidad bonaerense de San Justo. Las chiquitas están siendo cuidadas por los enfermeros y médicos de la clínica y ahora buscan quién se haga cargo de las nenas.



Desde el hospital denunciaron que la madre no está en condiciones de tenerlas. Tendría otros nueve hijos y solo ha ido a verlas dos o tres veces. En esas ocasiones aprovechó para anotarlas y ponerles nombre pero no volvió.



Según informó Lucía Bustos, jefa de Neanotología, "una vez fue un hombre y aseguró que era el padre de las niñas pero la madre dijo que no era, así que no lo dejaron pasar".



Las nenas tuvieron que ir a asistencia respiratoria cuando nacieron y lograron recuperarse. "Ellas están en muy buen estado de salud, cuando tengan un instituto u hogar donde puedan ser trasladadas les vamos a dar el alta", dijo Victor Delgado, director asociado del Policlínico San Justo, en declaraciones televisiva.



"La justicia decidirá quién las va a cuidar. Ellas no van a ser separadas, la idea es conservar el vínculo", precisó Bustos, en declaraciones televisivas.

Fuente: Minuto Uno