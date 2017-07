Los alimentos que no deberían calentarse en el microondas

Todo surgió mediante una investigación paralela. El ingeniero e investigador estadounidense Percy Spencer estudiaba las posibles formas de mejorar el funcionamiento del radar en la empresa Raytheon. Rodeado de magnetrones, unos dispositivos que transforman la energía eléctrica en microondas electromagnéticas, se dio cuenta de que la barrita de chocolate que llevaba en el bolsillo se derretía mientras se encontraba delante de un magnetrón. Es la historia del nacimiento de una idea. Fue Spencer quien inventó el microondas.Protagonista fundamental en la cocina, ideal para calentar una infusión o la pizza del día anterior, descongelar el pan o hacer pochoclos. Sin embargo, por la liberación de toxinas o la más inútil pérdida de tiempo, hay muchas razones por las queLa cáscara del huevo es porosa, lo que permite el intercambio de gases entre el interior y exterior. Debido a que el microondas calienta más rápido que el agua hirviendo, la velocidad de generación de vapor será superior a la del aparato. Aumentará la presión y terminará reventando.Se pierden la mitad de los nutrientes y se elimina casi por completo la vitamina B12. Según la Food & Drug Administration (FDA), en caso de calentar una mamadera, no es recomendable hacerlo en el microondas, ya que puede efectuarse de manera desigual y crear puntos calientes que pueden quemar al bebé.Descongelarla ante la falta de tiempo puede ser una buena opción. Suele recomendarse no hacerlo por más de seis minutos, el tiempo máximo en el que la carne conservará su vitamina B12. ¿El mejor consejo? Poner toda la carne en la heladera la noche anterior.Las altas temperaturas son enemigas del arroz, ya que le quitan nutrientes y propiedades saludables. Lo mejor, al cocinarlo, es hacerlo en una olla con agua, ya que alcanza la temperatura ideal en forma gradual.Es importante saber qué tipo de envase de plástico se introduce en el microondas.No es aconsejable meter papeles ni metales dentro del microondas. Tampoco utensilios ni recipientes. Sí es bueno saber que muchos envases de plástico están adaptados para su uso. Otros del mismo material (ejemplo: yogures) no soportan las altas temperaturas.