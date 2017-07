Se pueden hacer reclamos telefónicos por la suspensión del Progresar

El jefe de la Regional Litoral de Anses, Sebastián Mastropaolo, afirmó que el organismo recibió un listado actualizado del Ministerio de Educación de Nación con los beneficiarios del plan Progresar de nivel superior y universitario. Habló de "suspensiones" e hizo la aclaración: "Yo no diría bajas porque se puede rectificar y se puede activar nuevamente".La Regional Litoral de Anses comprende 22 unidades de atención integral y 14 oficinas, distribuidas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Lo que se denunció como bajas que afectarían a más de un 50% de los beneficiarios del plan Progresar en Uader y en un porcentaje significativo en UNER.El funcionario de la Regional comentó que hay dos causas por las que se puede suspender el beneficio: una, porque los alumnos no hayan cumplimentado con la regularidad y la cantidad de exámenes que determina cada una de las carreras, requisitos que están estipulados en el marco de la relación de las universidades e institutos terciarios con el Ministerio de Educación de la Nación, dependiendo del estudio que esté cursando el joven; y la segunda, la dilación con respecto a la información que el Ministerio de Educación recibe de institutos terciarios y universidades y transfiere a la Administración."Anses tiene comunicación directa con el Ministerio de Educación de la Nación; no interactúa directamente con institutos o universidades. En la nómina de alumnos regulares que dieron cumplimiento efectivo a todos los requisitos de cada una de las carreras, aparecieron situaciones en las cuales, alumnos no estaban informados. Por esa razón, desde Anses reclamamos al Ministerio, desde donde se informó que había un faltante de información respecto de algunas instituciones. Reclamaron desde el Ministerio y se reenvió esa nómina más completa para que Anses pueda disponer el pago", dijo Mastropaolo al explicitar cómo funciona ese circuito. "Obviamente, -acotó- sin la información pertinente del Ministerio de Educación no se puede emitir el pago. Es necesario validar esa información con Educación para poder establecer que ese alumno ha cumplimentado con todos los requisitos". Definió lo ocurrido en ese sentido como un "inconveniente puntual".-Siempre fue así desde que el programa está vigente. Al tener la vinculación directa con el Ministerio de Educación por ser estas instituciones avaladas por Nación, es lógico que así sea.-Se ha conocido públicamente que en la Universidad Autónoma de Entre Ríos de junio del año pasado al de este año, se han dado de baja unos 1000 beneficios, un 56%. ¿A qué puede obedecer?- No me consta esa información, pero no voy a dudar, entiendo que es una institución prestigiosa. Si se puede contactar algún directivo de la Universidad sería interesante analizar algunos casos testigos para reconocer que han cumplimentado con todos los requisitos. Ahora, tengo que ser claro en que desde esta gestión se ha exigido que se cumplan con todos los requisitos para obtener un beneficio. Desde ese lugar, obviamente no queremos que ningún joven que justamente está capacitándose, educándose y terminando esta etapa de educación formal se le pueda retener un programa tan beneficioso como el Progresar. Pero, tenemos que ser claros: había mucha gente que no estaba cumpliendo con los requisitos que establece el programa y que por un sistema de control más laxo, no se le suspendía el cobro. En esto hemos sido terminantes. Una justificación clara que podemos dar respecto de los niveles de exigencia es que desde que se han hecho auditorías más rigurosas, en otro beneficio que otorga el Anses, se dieron de baja más de mil jubilaciones a extranjeros que nunca habían residido en la Argentina. Tenemos que ser serios. Estamos representando al Estado nacional, estamos pagando estos beneficios con dinero de todos los argentinos y lo mínimo que se tiene que realizar es un control sobre los requisitos porque este es un programa para que los jóvenes estudien, se capaciten, terminen una etapa formativa.-¿Este gobierno modificó los requisitos para tener el beneficio que se determinaron cuando se implementó el Programa?-No hay cambios, lo que sí el cruce de información es más delicado, más profundo y lo que se está tratando es de mejorar el programa. Hay un equipo que está en relación directa con el Ministerio de Educación trabajando para mejorar, para un Progresar renovado, que realmente mejore las condiciones con relación a lo que hoy tenemos. Pero eso no quiere decir que no se va a mantener un nivel de rigidez en cuanto al cumplimiento de los requisitos que cada uno asume. Ojalá muchísimos chicos puedan estar en condiciones de verse beneficiados porque entiendo que es algo muy importante para colaborar, pero hay que cumplir con lo que se requiere.-¿Cuándo debieron las universidades haber presentado la información al Ministerio?- Las pautas no las manejamos dentro de las regionales del interior porque está centralizado en Buenos Aires.-Cada uno de los beneficiarios que vio interrumpido el cobro del beneficio, ¿cómo debe proceder?-Lo primero que puede hacer cada uno para quedarse tranquilo que va a cobrar y cuándo, es ingresar a la página de Anses, buscando el link de Progresar, y en el mismo -poniendo su DNI y una clave- se va a informar cuándo y cuánto va a cobrar. Es el primer paso para que se queden tranquilos: si tenían suspendido el beneficio se volvió a activar porque la nómina vino completa. Y,. Llaman a ese número hacen la consulta por Progresar, lo van a atender de manera particular, se analizará la situación y el camino a seguir para rápidamente dar de alta otra vez el beneficio.