Sigue la desesperada búsqueda del hijo de la joven que fue encontrada asesinada

Thiago se encuentra desaparecido desde el mismo día que su madre, quien fue hallada este domingo por un pescador en la intersección del Paraná de las Palmas y el arroyo La Horca, con al menos un corte en su cuerpo y una herida de bala.Por el femicidio quedó detenido el padrastro de la joven, José Luis Núñez, quien según reveló el hermano de la víctima habría confesado el crimen ante los efectivos de la DDI, aunque esta tarde se negó a declarar ante la Justicia.Para encontrar al pequeño Thiago Cristiano Ezequiel Díaz, este lunes trabajaron intensamente efectivos de la Subdelegación de Investigaciones (SDDI) de Tigre y de Gendarmería Nacional, que realizaron un allanamiento en la casa de Núñez, en la zona del Delta, pero con resultado negativo.En tanto, según informaron fuentes judiciales a NA, personal de Prefectura Naval realizó rastrillajes para dar con el pequeño en la zona del Arroyo Cruz Colorada, en el Paraná de Las Palmas.Trascendió que durante las tareas de búsquedaEl fiscal a cargo del caso, Marcelo Fuenzalida, no pudo tomarle declaración indagatoria al único detenido, acusado por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", quien se amparó en su derecho constitucional para no hacerlo.La joven y el pequeño habían desaparecido el pasado 19 de junio, a las 9:00, cuando salieron de su casa de Rincón de Milberg, en el partido de Tigre.Georgina le había avisado a su familia que iba a realizar un trámite al banco y luego a la farmacia, mientras que la última conexión de su celular en WhatsApp fue a las 11:00 de ese mismo día.No obstante, se conoció en las últimas horas imágenes de la joven y el niño cuando se subían a una de las lanchas colectivo que circulan por las islas del Delta.La familia tardó más de 48 horas en hacer la denuncia y desde un primer momento las versiones sobre cómo estaba vestida y donde fue vista por última vez fueron muy diferentes.Según trascendió, una de las hipótesis que mantienen los investigadores es que el niño es fruto de una relación que podría ser no consentida entre la joven y su padrastro, y que ésta habría decidido pedirle ayuda económica al hombre.Tras el trágico desenlace de la búsqueda, Víctor, un hermano de la víctima, habló con la prensa y dijo que no entiende qué fue lo que pasó."Destrozó una familia, no sé lo que pasó, él se hizo cargo, confesó que la mató a ella, pero al nene no lo encontramos y no se hizo cargo de qué hizo con él", relató.Además, el hermano de Georgina contó que Núñez era el marido de su madre y que estuvo preso durante 12 años, que compartió celda con alguno de los integrantes de "Los Doce Apóstoles", y que había salido en libertad en 1994."A este muchacho no le temblaba el pulso. No sé por qué la mató, no entiendo", expresó y agregó: "A mi hermana la vio un pescador, no la estaban buscando, no la encontró Prefectura como dicen".En tanto, este lunes vecinos organizaron una marcha para reclamar justicia por la aparición de Thiago, y por el femicidio de Georgina."Reclamamos justicia, pero sobretodo que aparezca Thiago, que es un chiquito que lamentablemente ya perdió a su mamá", expresó una vecina ante la prensa y aprovechó la oportunidad para comentar que "la policía no nos ayudó en la búsqueda".