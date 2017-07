Aderezos: los enemigos ocultos de la comida saludable

Suelen considerarse el complemento "ideal" de muchas comidas y sería difícil imaginar hamburguesas, panchos y otras preparaciones sin el agregado de mayonesa, mostaza o kétchup. ¿Pero son todos los aderezos iguales en cuanto a sus componentes principales y su aporte calórico? ¿Cuántos aditivos tienen entre sus ingredientes?Para responder a estos interrogantes, investigadores de la carrera de Ingeniería en Alimentos dela Fundación UADE llevaron a cabo un relevamiento del mercado, que incluyó más del 70% de los aderezos que se comercializan actualmente."En base a la información presente en la etiqueta se realizó una clasificación que ofrece una visión comparativa y relativa de cuán saludables, o no, son cada uno de ellos", indicó un comunicado de la institución. Y agregó que la mayonesa, aún en su versión light, junto a la salsa golf se ubican en el grupo de precaución en el consumo, a diferencia de la barbacoa y el kétchup que se posicionan en el grupo de consumo moderado.Cada tipo de aderezo se clasificó en función del valor de dos índices. Por un lado, el GAS (grasas, azúcares y sodio), que se calcula a partir de la suma de los nutrientes -presentes en la etiqueta del producto- ponderada con el factor de ingesta diaria recomendada de cada uno. Cuánto mayor cantidad de grasa, azúcar y sodio contenga, mayor será dicho índice, que también se relaciona con las calorías que aporta el producto.Por otro lado, el índice de aditivos se calcula teniendo en cuenta la cantidad de agregados presentes en el producto, ponderado por su nivel de riesgo potencial. Cabe aclarar que existen en el Código Alimentario Argentino (CAA) cientos de aditivos permitidos de uso alimentario, pero no todos son iguales en cuanto al riesgo que pueden ocasionar sobre la salud."Algunos, consumidos en grandes cantidades, provocan alergias u otros tipos de malestares generales. Cuanto mayor sea el número de aditivos presentes y mayor el riesgo potencial de cada uno, mayor será el valor del índice de aditivos", agregaron los investigadores de UADE.Por último, los expertos recomendaron? Hay mayonesas que indican explícitamente ser "libres de colesterol" y en la información nutricional declaran un contenido de colesterol de 0,1 mg por porción. Con esas cantidades, el Código Alimentario permite la mención. Lo curioso es que otras mayonesas no indican el contenido de colesterol, y a la vez, no mencionan ser libres de colesterol.? Se encuentran también aderezos que, en el frente de la etiqueta, mencionan que son "a base de mostaza y miel". Sin embargo, al dorso y en letra chica declaran que contienen mayonesa en mayores cantidades que el resto de los ingredientes.?No es lo mismo kétchup que "aderezo a base de kétchup". Este último se elabora utilizando kétchup entre sus ingredientes y en general posee mayor cantidad de aditivos.?Otros productos de este rubro incluyen la leyenda "Alimentos Naturales" en la etiqueta. No obstante, en su composición se incluyen una gran cantidad de aditivos.? Se pueden encontrar aderezos en envase amarillo, fácilmente identificables como mayonesa. Sin embargo, en ningún lugar del envase aparece el término "mayonesa". Son aderezos a base de aceite y huevo. No son mayonesa.?Sin TACC: se debe tener en cuenta que no todos los productos presentes en el mercado son aptos para celíacos. Siempre chequear el logo correspondiente en el envase.