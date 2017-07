Todo un ejemplo: A los 82 años, recibió su título secundario

Edila Ferreyra es una vecina de la localidad de Ubajay, en el departamento Colón. El pasado viernes, y luego de más de dos años y medio de estudios, viajes, exámenes y trabajos prácticos logró obtener su ansiado título secundario. Un sueño que se propuso y que pudo convertirlo en realidad.



A finales de 2014, Edila escuchó en la radio que comenzaría un secundario Semipresencial por medio de Plan Fines dentro de las instalaciones del Parque Nacional el Palmar y motivada por una amiga, se inscribió. "Ese verano fue eterno, no veía las horas de comenzar a cursar. Desde diciembre tenía preparara mi carpeta, mi mochila y mis útiles, hasta que llegó Marzo y comencé a ir a la escuela", comentó la egresada.



Durante todo el secundario, Ferreyra demostró un esfuerzo y compromiso ejemplar. Con una asistencia del 100% y notas excelentes se convirtió en uno de los mejores promedios y una de las personas más queridas de su curso. Edila se recibió junto a otras once personas en la extensión áulica de la Escuela de Jóvenes y Adultos Nº4 "J. J. Molina" que funcionó en las instalaciones del Parque Nacional El Palmar hasta el pasado viernes 30 de Junio, momento en el cual se realizó el Acto de Colación.



"Me siento muy orgullosa de terminar la escuela. Cuando era chica, solo había podido hacer la primaria únicamente y nunca me quedé conforme con solo eso. Me encanta leer, estudiar, saber un poco de todo. Me propuse volver a la escuela y llegar hasta el final, no me permitía quedar nuevamente en el camino", afirmó la egresada.



Desde hace 22 años Edila es integrante de la comisión de la Biblioteca Popular de la ciudad. Apasionada por la historia regional y la cultura local, es una vecina muy reconocida y querida por los habitantes. Es destacada por sus producciones artesanales y habilidades en la cocina. Afirma hacer uno de los mejores licores de yatay de la zona.



El próximo viernes 7 de julio, Edila cumplirá 83 años, y "mi título secundario es el mejor regalo que pude haberme hecho en mi vida", puntualizó. (Infopalmares)