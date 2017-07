Clausuran juegos del Parque Independencia de Rosario

El desperfecto fue en una de las tazas del juego, que se salió de su eje con dos chicos a bordo.



"No hubo ningún lastimado; se cerró por precaución y estamos trabajando con ingenieros municipales y privados para solucionar el problema, para poder dar tranqulidad a la gente. No fue una gran cosa", dijo el titular del parque.



El incidente se produjo este domingo a las 15, aparentemente por la falta de una tuerca. El titular no descarta que alguien la haya sacado.



El hombre aclaró que la taza salió de su eje pero quedó apoyada y fija sobre la plataforma, sin riesgo de salir despedida. Los chicos que estaban en ella "se asustaron y nada más".



Según explicó, ingenieros privados "todos los meses controlan máquina por máquina" y la propia Municipalidad había realizado una inspección hace quince días, sin que se detectara ningún problema.



El juego en cuestión tiene una antigüedad de 30 años. (Rosario 3)