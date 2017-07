Prohibieron el uso de labiales, un medicamento y sombras de ojos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización y el uso de sombras para ojos, labiales y otro ítem de cosmética de la línea profesional Mila Marzi; y del producto Omeprazol ILAB cápsulas rígidas de la firma Inmunolab Sociedad Anónima.



Respecto de los productos de cosmética, el ente aseguró que la medida, que es de alcance nacional, se debe a que no cuentan con los datos obligatorios en sus envases. "Prohíbese preventivamente el uso y comercialización en todo el territorio nacional de los productos rotulados como: a) Mila Marzi Ojos negros, artículo 2027, (.) cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante Anmat ", según lo publicado.



Además, se ven afectados: Mila Marzi Brillo labial, Mila Marzi Labial Humectante y Mila Marzi, Art. 1830-02, agítese antes de usar. Ninguno de estos cuenta con la información reclamada por la asociación para poder salir a la venta en el mercado.



Asimismo, también en la edición de hoy del Boletín, la Anmat bloqueó el uso y la comercialización en todo el territorio argentino del producto "Omeprazol ILAB cápsulas rígidas, Certificado N° 43.165".



Según las autoridades, la empresa que lo fabrica "estaba realizando actividades para las cuales no se encuentra habilitada". A la fecha, entonces, el producto no cuenta con la "Autorización de Comercialización correspondiente (verificación técnica favorable)", según lo requerido por la Disposición Anmat N° 5743/2009.



Se ordenó que todos los productos afectados sean retirados del mercado.