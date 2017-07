Un "canillita" encontró una billetera y pegó carteles para dar con el dueño

Foto: Uno de los carteles que Luis escribió. (Diario Río Uruguay).-

La historia tiene como escenario el barrio María Goretti de la ciudad de Concordia, donde un hombre que vende diarios encontró una billetera que tenía en su interior hasta tarjetas de crédito.

La documentación había sido perdida por Lucas, un joven de Concordia que estudia en Villaguay y que hace varios días no entraba su billetera, según contó su mamá Rosita a Diario Río Uruguay.

"No se le cruzaba por la cabeza que la haya perdido", contó la madre, pero después de buscarla por toda la casa, fue una vecina la que le contó que un canillita había preguntado si conocía un chico llamado Lucas había perdido una billetera.



El propio hombre le detalló que en la cartera estaba el DNI, el carnet de conducir y hasta las tarjetas a su nombre y que, como no había podido ubicarlo, había hecho unos carteles escritos con birome, los cuales los pegó en todo el barrio para que algún conocido del damnificado le avisara.

Ante ello, este sábado Rosita espero que el hombre pasara por el lugar al grito de "diariooooooooo" y le preguntó si era él quien había encontrado la billetera, a lo que el hombre, llamado Luis Alberto Decoud, dijo que si y solo hubo que coordinar como le entregaba el objeto perdido con todo lo que tenía en su interior.

El propio Lucas lo definió como "un hombre laburador y sobre todo, de buen corazón. De esos que dicen que aún no quedan... pero a mí me consta que eso no es tan cierto".