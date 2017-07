Las estilistas entrerrianas en la boda del año, la de Messi y Antonella

Llego el día más esperado !# boda ? #judithestilista Una publicación compartida de Jud? (@judith.basualdo) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 5:01 PDT

Espectáculos Las mejores fotos de la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Las estilistas de Victoria,, viajaron ayer a Rosario para participar del detrás de escena de la 'fiesta del año', como ellas denominaron a esta experiencia en su posteo en Instagram cuando viajaban rumbo a Rosario.luego de precisar que el peluquero designado fue de Rosario y él eligió un laboratorio, "a su vez nuestro proveedor fue el designado en elegir a la gente, y entre las 18 personas estábamos nosotras dos, no te puedo explicar el asombro para mis amigos ?colegas rosarinos, porque fue algo inesperado para nosotras".Entre los requisitos debieron firmar una cláusula donde se comprometían a no filtrar ningún dato o información de nada.Consultada si pudo ver a Lio Messi y su futura esposa Antonella Rocuzzo "Obviamente que lo vi,Judith no salía del asombro de lo que significó la seguridad, "eran iraníes, aunque también había personal del hotel; no te dejaban hacer nada, hacía de cuenta que estábamos presa ahí dentro".La entrerriana peinó a dos amigas de Antonella, "estuve con la hermana de ella, y la peiné a la organizadora del evento, que está a cargo de todos los eventos de la familia. La responsabilidad de esta mujer era tal, que tenía desde los contactos de todos los futbolistas, hasta los horarios de arribo de los aviones, todo".-Vi a Nico Vásquez, Biglia, Pipita, Khun Agüero con Karina, a Shakira y a Piqué, a Mascherano con la esposa, me pasaron por al lado, pero no podíamos hacer ni decir nada, ni dar un beso, solamente grabar ese momento en nuestra memoria visual.-A ellos... olvídate. Nos sacaron el teléfono. Recién a lo último pude tomar unas fotos de los camarines; y con las amigas de Antonella, que no son famosas, logré que me pasaron las fotos de los peinados que les hice a cada una.La mujer de Messi llevó su peluquero, Dante (familia de peluqueros) que también peinó a la mamá y las hermanas. "Para Messi, había una barbería, la más famosa de Rosario que se encargó de delinear a varios de los jugadores del Barcelona.