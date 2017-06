Joven denunció que no lo permitieron donar sangre por ser homosexual

Facundo Romero aseguró que el 29 de junio fue a donar sangre al Instituto Provincial de Hemoterapia y que luego de los "análisis de rutina, hemograma y grupo-factor", tras llenar un formulario, una empleada del Instituto le dijo que no podría donar "simplemente por el hecho de ser gay".



Así lo sostuvo en una publicación que hizo en redes sociales y que hoy refleja el portal digital de Diario de Cuyo.



"Somos personas, mi sangre es igual a la de todos, se analiza de la misma forma, toda la sangre pasa los análisis serológicos, si tenés algo se desecha y te lo notifican en los análisis que puedes recoger días después de realizada la donación", argumentó Romero, quien se dirigió al INADI local buscando asesoramiento.



"Más allá de que me discriminaron por mi condición sexual, desde el 2015 hay una modificación en una ley que prohíbe la exclusión de las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales", recordó.



Romero destacó que en el INADI le "facilitaron un formulario de denuncia".



"Me dijeron que mi caso no era el primero y supongo que, desgraciadamente no será el último. La impotencia que hoy tuve el sentirme distinto y excluido no se lo deseo a nadie", escribió el sanjuanino que decidió compartir lo que le ocurrió.