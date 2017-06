Advierten que levantarse varias veces en la noche para ir al baño "no es normal"

Levantarse todas las noches para ir al baño más de una vez no es normal y revela que hay alguna enfermedad que está causando ese trastorno, que debe ser motivo de consulta médica porque tiene solución con el diagnóstico y el tratamiento adecuado, aseguraron hoy especialistas en urología.



Estas ganas de ir al baño, llamadas 'nocturia', afectan además el sueño y provocan otros malestares piscológicos y en las relaciones sociales.



"La nocturia es el evento de despertarse para ir al baño durante el período de sueño, y esto no es normal", advirtió el urólogo Gustavo Garrido en diálogo con Télam, a pesar de que mucha gente, sobre todo mayor de 75 años, lo asuma como natural, inevitable y piense que no tiene solución.



"Uno debe dormir toda la noche, si esto no ocurre quiere decir que algo esta mal, que detrás hay alguna enfermedad", dijo Garrido, quien se desempeña como jefe de Urodinamia de la División Urología del Hospital de Clínicas.



El experto señaló que "esto tiene solución, lo que hay que tener es un diagnóstico acertado, porque a veces está vinculado con más de una enfermedad", y enfatizó que "hay tratamientos que dependen en cada caso de las causas, y algunos se basan en la toma de fármacos para aguantar el deseo de orinar".



Garrido advirtió que ante la sospecha de una nocturia hay que consultar al médico, clínico o urólogo, pero lo primero que tiene que hacer la persona es anotar durante tres días y tres noches, las 24 horas, la hora que va al baño y el volumen, ya que debe medir cuanto pis hace de noche, cuando se levanta, y cuánto de día, y hacer una "cartilla miccional" con esos datos.



"Entonces cuando el paciente va al médico ya lleva la cartilla y eso nos da un panorama de aproximación del diagnóstico, más allá de que después se realizarán los análisis correspondientes", expresó. Este trastorno es más recurrente en mayores de 50 años; tiene una ocurrencia de un 80 por ciento aproximadamente en adultos mayores de 75 u 80 años, un 35 en mayores de 65 y un uno por ciento en niños y adolescentes, al tiempo que es más frecuente en hombres que en mujeres.



El especialista detalló que las enfermedades que pueden estar detrás de este malestar se pueden dividir en dos grandes grupos: las urológicas y las no urológicas, estas últimas pueden ser diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, apnea de sueño, trastornos nutricionales, insuficiencia renal, insuficiencia de la hormona antidiurética.



Entre las enfermedades urológicas, "la más frecuentes en los varones es la hiperplasia prostática benigna, que obstruye la salida de la orina al exterior y puede generar un mal vaciado de la vejiga que nos obliga a ir al baño mas seguido", señaló.



"Y otra -continuó- es la vejiga hiperactiva, tanto en mujeres como en varones, con una prevalencia altísima porque el 35 por ciento de los varones y de las mujeres mayores de 65 años lo padecen".



También lo vinculó con problemas neurológicos y psiquiátricos que pueden provocar más necesidad de hacer pis durante la noche.



Resaltó que si bien este malestar ocurre con el envejecimiento, ya que así como uno empieza a caminar más lento, también controla menos la vejiga, no hay que tomarlo como normal porque es una enfermedad que requiere tratamiento.



Por su parte, el especialista Esteban Staneloni, del mismo servicio, respondió a la pregunta sobre cuándo hay que consultar al médico, al destacar que "cuando la persona se despierta con ganas de ir al baño ya es un indicio, sin embargo podemos considerar como regular hasta dos veces en la noche. Si las ganas persisten hay que consultar al urólogo". Dijo que "hay casos extremos en los que la persona casi no tiene límite en la cantidad máxima de veces en las que se levanta para ir al baño, siente ganas cada cinco minutos y no puede dormir".



Los especialistas plantearon a su vez que la nocturia es también considerada un trastorno del sueño ya que afecta la calidad de vida de las personas al no permitir un buen descanso.