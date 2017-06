En tres semanas no se podrá volar a EE.UU. con computadoras y tablets

El Gobierno estadounidense prohibió los pasajeros que viajen con computadoras y tablets. La medida la anunció la Transportation Security Administration (TSA) y fue tomada para garantizar la seguridad en los vuelos provenientes del resto del mundo.



La prohibición de los dispositivos electrónicos comenzará a regir dentro de tres semanas, adelantaron fuentes aeronáuticas. "Aquellos actores que no cumplan con la implementación de estos requisitos en determinados lapsos podrán ser pasibles de restricciones adicionales en materia de seguridad, incluida la suspensión de vuelos hacia los Estados Unidos", informaron.



La resolución ya fue comunicada a las principales aerolíneas que conectan a los Estados Unidos con el mundo. Quedarían fuera de esta restricción las compañías y los aeropuertos que poseen escáneres de última generación que permiten analizar los componentes internos de dispositivos electrónicos.



El gobierno norteamericano había adoptado una medida en ese sentido para vuelos provenientes de 8 países del mundo árabe -Egipto, Turquía, Kuwait, Qatar, Marruecos, Jordania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos- luego de acceder a información de inteligencia sobre las técnicas de diseño de explosivos de Al Qaeda. Ahora la orden se ampliará al resto de los aeropuertos del mundo.



En las web de las embajadas de los Estados Unidos en distintas naciones explicaron que el refuerzo en las medidas de seguridad pretende "aumentar el control general de seguridad de pasajeros, elevar controles sobre dispositivos electrónicos de uso personal y desplegar tecnología de punta" para detectar eventuales amenazas.



Informaron, además, que los nuevos protocolos se adoptarán en fases y anunciaron la prohibición del ingreso de dispositivos electrónicos como una medida para los países que no tienen los escáneres especiales. Sin embargo, en este caso la excepción se transformará en una generalidad porque son escasas las terminales aéreas del mundo que cuentan con esta tecnología.



Estados Unidos sí cuenta con estos escáneres de última tecnología, pero como en la Argentina no hay, esto provoca que los argentinos no puedan viajar con computadoras o tablets hacia el país del norte. De esta manera, al momento de querer ingresar de regreso a la Argentina con una tablet o PC comprada en el exterior, no habrá forma de justificar el no pago de impuestos ante la AFIP.



Hasta el momento, para evitar el pago de los impuestos por la compra de tecnología, muchos argentinos desembalaban las PCs y laptops antes de subirse al vuelo y afirmaban ante el organismo recaudador que estos dispositivos no habían sido comprados durante el viaje, sino traídos al país con ellos.