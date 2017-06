Concordia: Quieren bajar impuestos a quienes tengan "techos ecológicos"

El concejal Esteban Benítez (Cambiemos UCR) presentó en la sesión de este jueves tres proyectos de ordenanza que apuntan a mejorar el medio ambiente en Concordia.



El principal apunta a la promoción de terrazas verdes o "techos verdes" para disminuir el nivel de calentamiento urbano, lográndolo a través de descuentos o exenciones impositivas. "Todos sabemos que el cemento y el crecimiento sin planificación urbano aumenta el calor o las fuentes de calor en la ciudad", comentó Benítez, "y se destruye todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales como los espacios verdes".



Agregó al respecto que "cada vez quedan menos espacios verdes y eso trae un montón de perjuicios. Creo que podemos paliar, en parte, aquellos efectos negativos que tiene el desarrollo urbano".



Los otros dos proyectos promueven la creación de dos tasas para los grandes contribuyentes que generen residuos "sólidos" o "húmedos" y no tengan planificado su tratamiento.



Terrazas con descuento



El contribuyente que elija la opción de construcción de terrazas va a tener descuentos en la tasa inmobiliaria, en la tasa de alumbrado público y en todos los trámites atinentes a los permisos de obras. Los descuentos van del 10 al 20%, dependiendo de los porcentajes de ocupación de la terraza o cubierta. "Esto lo que quiere es fomentar este tipo de construcciones y fomentar una cultura que tiene que ver con la sustentabilidad", indicó.



En forma paralela, Benítez promueve la creación de dos tasas municipales. Y justificó ambas en la actividad de quienes generan residuos urbanos. "Cada vez en el mundo se va yendo hacia la responsabilidad extendida del productor. Aquella persona que genera basura se hace responsable de la basura que genera. Y no es lo mismo aquella basura que se genera en el ámbito familiar que la de los grandes generadores", diferenció.



En consecuencia, se genera un padrón de grandes generadores de residuos urbanos sólidos y húmedos. "En la medida en que la persona que genere este tipo de residuos no genere a su vez alternativas para su reutilización van a tener que pagar una tasa", dijo. (Diario Junio)