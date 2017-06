Osplad aclara que en Gualeguaychú no hay corte de servicios para afiliados

Sociedad Preocupa a obras sociales sindicales la situación con médicos de Gualeguaychú

Tras el encuentro que representantes de obras sociales sindicales realizaron este miércoles en la ciudad de Paraná, donde expresaron su preocupación por la situación que se vive con los médicos en Gualeguaychú, desde OSPLAD aclararon que desde este mes la atención a los afiliados está normalizada.Teresa Maye, del Consejo local de la obra social docente."Los servicios en el departamento Gualeguaychú son normales a partir del 1º de junio y no hemos tenido inconvenientes", agregó. "Les decimos a los afiliados que no se aflijan porque los servicios en el departamento siguen estando vigentes".Maye explicó que la obra social "no tiene convenio con el Círculo Médico de Gualeguaychú sino con la FEMER, que agrupa a los círculos de toda la provincia. El Círculo Médico de Gualeguaychú tomó la decisión de cortar el servicio porque había pretensiones dentro del convenio que no estaban dadas, pero de todas maneras el acuerdo se había firmado en nombre de todos los círculos. Pero ahora ello quedó subsanado", dijo finalmente Maye.